Український президент зустрівся із Кітом Келлогом та вважає, що вони мали хорошу розмову. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Зеленського.

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Що відомо про це

Зеленський наголосив, що для нас та всього вільного світу важливо, щоб американська сила відчувалась.

Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки,

– пояснив він.

Український лідер вкотре повторив, що Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, тому його потрібно зробити надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною.

За його словами, Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки.

Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату,

– підкреслив президент.

Українська команда готова до роботи в цілодобовому режимі.

Зустріч Володимира Зеленського ат Кіта Келлога відбулась після того, як Дональд Трамп зробив цілу низку суперечливих заяв про українського лідера, які також засвідчили його прихильність до Владіміра Путіна. Своєю чергою, заяви Трампа пролунали після того, як російська та американська делегації зустрілись у Саудівській Аравії та провели перемовини.

У Той час Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зокрема, Дональд Трамп наголосив на нібито неймовірно низькому рейтингу Зеленського. За його словами, його підтримують всього 4% українців. Ця заява створила неабиякий резонанс. Її спростував сам президент України та пообіцяв, що найближчим часом опублікують нові рейтинги довіри.

Крім цього, Трамп також сказав, що Росія знищила б Київ, якби хотіла. Такі заяви лідера США викликали дуже негативну реакцію суспільства. Крім цього, з закидами до Зеленського кинувся також і Ілон Маск.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп стане президентом миру, а ми наблизились до миру вперше за три роки.