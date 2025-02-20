Украинский президент встретился с Китом Келлогом и считает, что они имели хороший разговор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Зеленского.
Владимир Зеленский 20 февраля 2025 года провел разговор с Китом Келлогом. Он рассказал, что поблагодарил США за всю оказанную поддержку. Что известно об этом, читайте на 24 Канале
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Что известно об этом
Зеленский отметил, что для нас и всего свободного мира важно, чтобы американская сила чувствовалась.
Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности,
– объяснил он.
Украинский лидер в очередной раз повторил, что Украина с первой же секунды этой войны хочет мира, поэтому его нужно сделать надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной.
По его словам, Украина готова к сильной, действительно полезной сделки с Президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности.
Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата,
– подчеркнул президент.
Украинская команда готова к работе в круглосуточном режиме.