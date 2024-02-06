Новые ограничительные меры должны объявить 24 февраля, ко второй годовщине полномасштабной войны, которую начала Россия.
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Новый пакет санкций против России
Известно, что ограничительные меры предусматривают значительное расширение списка лиц и учреждений. В частности, речь идет о тех, чьи активы в ЕС должны быть заморожены.
Кроме того, под санкции должны попасть и другие компании, которые способствуют военно-технологическому усилению России или развитию ее сектора обороны и безопасности.
Согласно планам, дополнительные карательные меры могут затронуть более 200 человек и компаний.
Что известно о 13-м пакете санкций против страны-агрессора
- Этот пакет, как ожидается, станет самым слабым из тех, которые вводил ЕС против России с начала войны. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
- По данным журналиста, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из запрета на выдачу виз и замораживания активов для около 250 человек и организаций.
- Как писали журналисты Reuters, 3 февраля Еврокомиссия начала со странами-членами неформальные встречи на высоком уровне. Это сделали, чтобы обсудить детали 13-го пакета санкций, которые планируют наложить на Россию.