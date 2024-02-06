Нові обмежувальні заходи мають оголосити 24 лютого, до другої річниці повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Дивіться також Заморожені активи Росії: ЄС та G7 хочуть використати їх для допомоги Україні

Новий пакет санкцій проти Росії

Відомо, що обмежувальні заходи передбачають значне розширення списку осіб та установ. Зокрема, йдеться про тих, чиї активи в ЄС повинні бути заморожені.

Крім того, під санкції повинні потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Відповідно до планів, додаткові каральні заходи можуть зачепити понад 200 осіб і компаній.

Що відомо про 13-й пакет санкцій проти країни-агресорки