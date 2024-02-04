У Євросоюзі готують 13-й пакет санкцій проти Росії. За словами журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка, він буде найслабшим з-поміж тих, які наклали на країну-агресорку.
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Що відомо про 13-й пакет санкцій
Як написав Йозвяк на своїй сторінці у мережі X, до нового пакета санкцій мають увійти візові заборони, а також замороження активів близько 250 осіб та організацій.
До других роковин повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет санкцій на сьогодні,
– наголосив журналіст.
Як писали журналісти Reuters, 3 лютого Єврокомісія розпочала з країнами-членами неформальні зустрічі на високому рівні. Це зробили, щоб обговорити деталі 13-го пакета санкцій, які планують накласти на Росію. У виданні зазначають, що відповідні обмеження зосередять на тому, щоб закрити шляхи обходу санкцій.
Санкції потужно б'ють по цивільній авіації Росії
- Про це написали у виданні The Wall Street Journal. Як зазначають журналісти, країна-агресорка на собі почала відчувати вплив санкцій, накладених Заходом. Зокрема, це стосується цивільної авіації. Наголошують, що понад дві третини бортів, які використовує ворог, зроблені іноземними компаніями.
- Звернули увагу на дані німецької дослідницької компанії Jacdec. У ній зазначають, що за минулий рік у Росії сталося не менш як 74 інциденти з літаками, розрахованими на перевезення щонайменше 19 пасажирів. Для порівняння, у 2022 році йшлося про 36 таких пригод.
- Ще одна дослідницька компанія – Cirium – каже, що на кожні 100 тисяч польотів у 2023 році у Росії траплялося близько 10 авіапригод. Роком раніше мовилося про п'ять. А у допандемічний час – до 2019 року – коефіцієнт був 4,5.
- Як пишуть у WSJ, проблеми російської цивільної авіації пов'язані з впливом на неї санкцій, накладених Заходом. У країні-агресорці втратили можливість купувати запчастини для повітряних бортів, виробляти критично важливі оновлення програмного забезпечення, а також належним чином проводити технічне обслуговування.