В Евросоюзе готовят 13-й пакет санкций против России. По словам журналиста "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка, он будет самым слабым из тех, которые наложили на страну-агрессора.
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Что известно о 13-м пакете санкций
Как написал Йозвяк на своей странице в сети X, в новый пакет санкций должны войти визовые запреты, а также замораживание активов около 250 человек и организаций.
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодня,
– подчеркнул журналист.
Как писали журналисты Reuters, 3 февраля Еврокомиссия начала со странами-членами неформальные встречи на высоком уровне. Это сделали, чтобы обсудить детали 13-го пакета санкций, которые планируют наложить на Россию. В издании отмечают, что соответствующие ограничения сосредоточат на том, чтобы закрыть пути обхода санкций.
Санкции мощно бьют по гражданской авиации России
- Об этом написали в издании The Wall Street Journal. Как отмечают журналисты, страна-агрессор на себе начала испытывать влияние санкций, наложенных Западом. В частности, это касается гражданской авиации. Отмечают, что более двух третей бортов, которые использует враг, сделаны иностранными компаниями.
- Обратили внимание на данные немецкой исследовательской компании Jacdec. В ней отмечают, что за прошлый год в России произошло не менее 74 инцидентов с самолетами, рассчитанными на перевозку не менее 19 пассажиров. Для сравнения, в 2022 году речь шла о 36 таких происшествиях.
- Еще одна исследовательская компания – Cirium – говорит, что на каждые 100 тысяч полетов в 2023 году в России случалось около 10 авиапроисшествий. Годом ранее говорилось о пяти. А в допандемическое время – до 2019 года – коэффициент был 4,5.
- Как пишут в WSJ, проблемы российской гражданской авиации связаны с влиянием на нее санкций, наложенных Западом. В стране-агрессоре потеряли возможность покупать запчасти для воздушных бортов, производить критически важные обновления программного обеспечения, а также должным образом проводить техническое обслуживание.