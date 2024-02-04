В Евросоюзе готовят 13-й пакет санкций против России. По словам журналиста "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка, он будет самым слабым из тех, которые наложили на страну-агрессора.

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Что известно о 13-м пакете санкций

Как написал Йозвяк на своей странице в сети X, в новый пакет санкций должны войти визовые запреты, а также замораживание активов около 250 человек и организаций.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодня,

– подчеркнул журналист.

Как писали журналисты Reuters, 3 февраля Еврокомиссия начала со странами-членами неформальные встречи на высоком уровне. Это сделали, чтобы обсудить детали 13-го пакета санкций, которые планируют наложить на Россию. В издании отмечают, что соответствующие ограничения сосредоточат на том, чтобы закрыть пути обхода санкций.

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