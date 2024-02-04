Эксперт-международник Богдан Ференс сказал 24 Каналу, что после введения первых санкций против российской экономики, Украина и Запад ожидали другого результата. Россия должна была потерять возможность поставлять сырье в другие страны. В то же время Украине нужно заботиться о собственной безопасности и прерывать цепочки поставок России. Это и является нашим приоритетом, который выстраивается в контексте оборонной политики и наступательных действий ВСУ.
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Используют геополитическую ситуацию
В рамках продолжения санкционной политики против России западные партнеры должны дальше работать прежде всего с крупными странами, такими как Индия, Китай, государствами Центральной Азии, которые иногда углубляют сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
Также неоднократно поднимался вопрос западными коллегами о том, что российская нефть смешивается с сырьем другого происхождения, и в таком виде поставляется даже в западные страны.
Поэтому тщательнее нужно относиться к механизму мониторинга реализации уже принятых санкций со стороны западных партнеров. В то же время необходимо настойчиво работать со странами другой географии, которые, к сожалению, используя геополитическую ситуацию, закупают нефть у России по дешевым ценам, а потом продают ее на рынке,
– отметил эксперт-международник.
Однако против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, мощные государства мира, в частности США, всегда имеют рычаги влияния. У них есть возможности мониторить и препятствовать поставке того или иного товара двойного назначения в Россию.
Привлекать журналистов
Также очень эффективным инструментом является расследования журналистов из разных стран. Это может стать примером действенного механизма по препятствованию по крайней мере действиям, которые противоречат санкционной политике.
"Так один турецкий журналист по собственной инициативе проанализировал, какие суда перевозят через Босфорский пролив. Он сделал хороший материал, который стал основой для обсуждения и принятия соответствующих мер в контексте санкционной политики", – рассказал Богдан Ференс.
Санкции против России: что известно
- Совет Европы в январе продлил санкции против России на 6 месяцев – до 31 июля 2024 года. Будут пролонгированы ограничения, которые были введены еще в 2014 году, а также те, что были расширены с 2022-го. Они касаются ограничений в торговле, финансах, технологиях, товарах двойного использования, промышленности, транспорте и товарах роскоши.
- Из-за санкций в России возникает все больше проблем с самолетами. Так, на каждые 100 тысяч полетов в 2023 году случалось примерно 10 авиапроисшествий, а в 2022-м – только пять. Это происходит вследствие потери россиянами возможности в частности закупать запчасти для самолетов.
- Также в Турции банки начали закрывать счета для российских компаний и тщательно проверять физических лиц российского происхождения. Это произошло после появления указа Джозефа Байдена от 22 декабря 2023 года, согласно которому Минфин США получил полномочия наказывать в упрощенном порядке банки, нарушающие санкции против России.