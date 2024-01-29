Какие ограничения направлены на Россию

Нынешние санкции включают широкий спектр секторальных мероприятий среди которых ограничения в торговле финансах и технологиях товарах двойного использования промышленности в транспорте и товарах роскоши.

Читайте такжеЕсли не поддержит Украину: ЕС применит санкции против Венгрии, если и заблокирует выделение средств

Также в них входят:

запрет на импорт или транзит морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС

исключение нескольких российских банков из системы SWIFT

прекращение вещания и лицензий нескольких пропагандистских СМИ, поддерживаемых Кремлем.

Кроме того, были введены специфические меры по усилению способности ЕС противодействовать избежанию санкций.

Интересно! В Совете ЕС считают, что пока Россия своими незаконными действиями продолжает нарушать обязательства по международному праву целесообразно удерживать в силе все меры введенные ЕС и при необходимости принимать дополнительные меры.

Контекст

31 июля 2014 года Рада приняла решение относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. Кроме экономических санкций против России ЕС применил разные типы мер в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины.

Среди них:

ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополем а также с неконтролируемыми правительством территориями Украины в областях Донецк Херсон Луганск и Запорожье

индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на путешествия) по широкому кругу лиц и организаций, а также дипломатические мероприятия.

С 24 февраля 2022 года ЕС принял 12 беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В своих выводах, принятых 14-15 декабря 2023 года, Европейский Совет повторно осудил войну агрессии России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН.