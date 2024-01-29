Які обмеження спрямовані на Росію
Теперішні санкції включають широкий спектр секторальних заходів, серед яких обмеження в торгівлі, фінансах, технологіях, товарах подвійного використання, промисловості, транспорті та товарах розкоші.
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Також до них входять:
- заборона на імпорт або транзит морської нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС;
- виключення декількох російських банків з системи SWIFT;
- припинення мовлення та ліцензій кількох пропагандистських ЗМІ, підтримуваних Кремлем.
Крім того, були введені специфічні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти уникненню санкцій.
Контекст
31 липня 2014 року Рада прийняла Рішення щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Окрім економічних санкцій проти Росії, ЄС застосував різні типи заходів у відповідь на дестабілізаційні дії Росії проти України.
Серед них:
- обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом та Севастополем, а також з територіями України в областях Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя, які не контролюються урядом;
- індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на подорожі) щодо широкого кола осіб та організацій, а також дипломатичні заходи.
З 24 лютого 2022 року ЄС прийняв 12 безпрецедентних та жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У своїх висновках, затверджених 14 – 15 грудня 2023 року, Європейська Рада повторно засудила війну агресії Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН.