ЄС "обвалить" економіку Угорщини

Якщо Угорщина не зніме вето з допомоги для України 1 лютого, ЄС публічно заявить про припинення фінансової допомоги країні. Таким чином інвестори будуть менш зацікавлені вкладати гроші в державу, а курс угорського форинта ще більше впаде.

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Усе це може вплинути на кількість робочих місць та уповільнення економічного зростання Угорщини, тому лідер держави погодився на компроміс.

У ЄС дуже стурбовані станом економіки країни, адже вона вирізняється:

високим державним дефіцитом;

високою інфляцією;

слабкою валютою;

високим рівнем платежів з обслуговування боргу;

залежністю від фінансування інших країн.

Нагадаємо! Раніше міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорщина підтримає виділення 50 мільярдів євро для України, якщо у неї буде щорічне право вето на виплати.

Проте у ЄС цю ідею не підтримали з остраху, що Орбан почне використовувати вето щороку для блокування допомоги.

Які альтернативи розглядали у ЄС

Декілька країн ЄС розглядали можливість застосувати статтю 7 Договору про Європейський Союз. Вона передбачає, що будь-яку державу-члена можна позбавити права голосу або заблокувати її фінансування. Проте інші учасники цю ідею не підтримали, адже не хотіли застосовувати такі серйозні міри проти Угорщини.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока після таких обговорень заявив, що його країна готова йти на компроміси, якщо вони не торкаються її життєво важливих інтересів.

Проте, якщо компромісу досягти не вдасться, Угорщина віддасть перевагу своїй початковій пропозиції про окремий фонд для України поза бюджетом ЄС.