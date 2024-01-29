ЕС "обвалит" экономику Венгрии

Если Венгрия не снимет вето с помощью Украины 1 февраля, ЕС публично заявит о прекращении финансовой помощи в стране. Таким образом, инвесторы будут менее заинтересованы вкладывать деньги в государство., а курс венгерского форинта еще больше упадет.

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Это может повлиять на количество рабочих мест и замедление экономического роста Венгрии., потому лидер государства согласился на компромисс.

В ЕС очень озабочены состоянием экономики страны, ведь она отличается:

высоким государственным дефицитом;

высокой инфляцией;

слабой валютой;

высоким уровнем платежей по обслуживанию долга;

зависимостью от финансирования других стран.

Напомним! Ранее министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия поддержит выделение 50 миллиардов евро для Украины, если у нее будет ежегодное право вето на выплаты.

Однако в ЕС эту идею не поддержали из страха, что Орбан начнет использовать вето каждый год для блокировки помощи.

Какие альтернативы рассматривали в ЕС

Несколько стран ЕС рассматривали возможность применения статьи 7 Договора о Европейском Союзе. Она предполагает, что любое государство-член может лишить права голоса или заблокировать его финансирование. Однако другие участники эту идею не поддержали, ведь не хотели применять столь серьезные меры против Венгрии.

Веношский министр по делам ЕС Янош Бока после подобных обсуждений заявил, что его страна готова идти на компромиссы, если они не затрагивают ее жизненно важные интересы.

Однако, если компромисса достичь не удастся, Венгрия предпочтет свое первоначальное предложение об отдельном фонде для Украины вне бюджета ЕС.