Пока что удается сдерживать влияние эскалации на Ближнем Востоке на глобальный мир. Однако есть страны, которые уже испытали трудности.

Какие экономические последствия имеет эскалация на Ближнем Востоке

Атаки хуситов, которые имеют поддержку Ирана, на коммерческие суда в Красном море продолжают ставить под угрозу критически важный торговый путь и повышают стоимость морских перевозок. Угроза эскалации в горячих точках Ливана, Ирака, Сирии, Йемена, а теперь еще и в Иране и Пакистане растет с каждым днем.

Несмотря на потрясающее количество погибших и страдания, которые разрывают душу, что является результатом насилия на Ближнем Востоке, более масштабные экономические последствия пока удается сдерживать.

В частности, добыча нефти и ее стоимость, что является ключевым двигателем мировой экономической активности, и инфляция вернулась к докризисным уровням. В то же время, иностранные туристы продолжают летать в другие страны на Ближнем Востоке: Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Какие страны уже пострадали от войны

Однако для соседних с Израилем стран – Египта, Ливана и Иордании – экономический ущерб уже очень серьезный. Согласно оценке Программы развития ООН, только три месяца войны между ХАМАС и Израилем стоили им 10,3 миллиарда долларов или 2,3% от их общего ВВП. Кроме того, еще 230 тысяч человек в этих государствах, согласно прогнозу, могут оказаться за чертой бедности.

Аналитики предупредили, что человеческое развитие в Египте, Иордании и Ливане может регрессировать по меньшей мере на 2 – 3 года. Среди причин выделили следующие:

потоки беженцев;

рост госдолга;

спад в сфере торговли и туризма – критически важный источник доходов, иностранной валюты и занятости

Глава Центра исследований Ближнего Востока при Университете Оклахомы Джошуа Лэндис заявил, что не было худшего времени для последних экономических потрясений в вышеупомянутых странах.

Экономическая активность на Ближнем Востоке и Северной Африке уже была на спаде: в 2023 году этот показатель упал до 2% из 5,7% за год до этого. В то же время текущую ситуацию в Ливане Всемирный банк называет худшими экономическим и финансовым кризисами в мире за последние полтора века, а Египет находится на грани банкротства.

Любопытно! Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) указывают, что неопределенность в ходе войны, вполне вероятно, приведет к подрыву доверия потребителей и бизнеса в Иордании, Ливане и Египте.

Египет на грани краха

Египет, наиболее густонаселенная арабская страна, до сих пор не восстановился от роста стоимости ключевых импортных товаров (топливо и пшеница), спада доходов в секторе туризма, уменьшения иностранных инвестиций на фоне пандемии коронавируса и полномасштабной войны России против Украины.

Безумные правительственные расходы на показательные мегапроекты и вооружения спровоцировали стремительное увеличение государственного долга Египта. Рост цен в стране продолжает негативно влиять на покупательскую способность домохозяйств и планы бизнеса по расширению.

Никто не хочет инвестировать, но Египет слишком велик, чтобы обанкротиться,

– заявил эксперт.

По его словам, маловероятно, что США и МВФ позволят Египту объявить дефолт по внешнему долгу в 165 миллиардов долларов, ввиду стратегической и политической важности страны.

Уменьшение трафика судов в Красном море, которые проходят через Суэцкий канал, стало последним ударом. С января по август Египет получал в среднем 862 миллиона доходов в месяц благодаря этому пути, на который приходится 11% глобальной морской торговли.

Экономист из Capital Economics Джеймс Свонстон указал, ссылаясь на Администрацию Суэцкого канала, что в декабре трафик снизился на 30% по сравнению с декабрем, а доходы упали на 40% с 2023 года.

Туризм, который является сердцем экономик, под угрозой

Для трех экономик, которые уже находятся в сложном положении, спад туризма – особенно беспокоит. В 2019 году на эту индустрию в Египте, Ливане и Иордании, согласно данным МВФ, приходилось от 35% до 50% их совокупного экспорта товаров и услуг.

Компания по анализу данных ForwardKeys, которые отслеживают бронирование авиабилетов на глобальном уровне, сообщала о существенном уменьшении количества бронирований. Для примера, вот данные по странам:

В Иордании бронирование авиабилетов упало на 18%;

В Ливане, где израильская армия на границе борется с боевиками из группировки "Хизбалла", количество бронирований упало на 25%.

Опасения по поводу дальнейшей региональной эскалации бросает тень на перспективы для туризма в регионе,

– заявил вице-президент по аналитике в компании ForwardKeys.

Для понимания, Ливану туризм раньше приносил пятую часть годового ВВП страны. Баальбек – это передовая туристическая точка в стране, по словам генерального менеджера в компании "Livan Tours and Travels", которая сегодня пустует.

Он добавил, что с 7 октября (день атаки ХАМАС на Израиль – 24 Канал) объем его заказов упал на 90% по сравнению с предыдущим годом. Мол, если ситуация будет развиваться таким образом, многие туроператоры в Бейруте обанкротятся.

Количество посещений Египта также уменьшалось в октябре, ноябре и декабре. Консультант по Amisol Travel Egypt указал, что отмена рейсов началась после первых атак. Туроператоры в стране предлагают скидки на наиболее популярные направления для отдыха, такие как Шарм-эль-Шейх, но уровень заполненности достиг лишь 80% нормального показателя.