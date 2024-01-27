Пока что удается сдерживать влияние эскалации на Ближнем Востоке на глобальный мир. Однако есть страны, которые уже испытали трудности.
Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал The New York Times "War Has Already Hurt the Economies of Israel's Nearest Neighbors"
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Какие экономические последствия имеет эскалация на Ближнем Востоке
Атаки хуситов, которые имеют поддержку Ирана, на коммерческие суда в Красном море продолжают ставить под угрозу критически важный торговый путь и повышают стоимость морских перевозок. Угроза эскалации в горячих точках Ливана, Ирака, Сирии, Йемена, а теперь еще и в Иране и Пакистане растет с каждым днем.
Торговый путь через Красное море / Инфографика Reuters Graphics Reuters Graphics
Несмотря на потрясающее количество погибших и страдания, которые разрывают душу, что является результатом насилия на Ближнем Востоке, более масштабные экономические последствия пока удается сдерживать.
Какие страны уже пострадали от войны
Однако для соседних с Израилем стран – Египта, Ливана и Иордании – экономический ущерб уже очень серьезный. Согласно оценке Программы развития ООН, только три месяца войны между ХАМАС и Израилем стоили им 10,3 миллиарда долларов или 2,3% от их общего ВВП. Кроме того, еще 230 тысяч человек в этих государствах, согласно прогнозу, могут оказаться за чертой бедности.
Аналитики предупредили, что человеческое развитие в Египте, Иордании и Ливане может регрессировать по меньшей мере на 2 – 3 года. Среди причин выделили следующие:
- потоки беженцев;
- рост госдолга;
- спад в сфере торговли и туризма – критически важный источник доходов, иностранной валюты и занятости
Глава Центра исследований Ближнего Востока при Университете Оклахомы Джошуа Лэндис заявил, что не было худшего времени для последних экономических потрясений в вышеупомянутых странах.
Экономическая активность на Ближнем Востоке и Северной Африке уже была на спаде: в 2023 году этот показатель упал до 2% из 5,7% за год до этого. В то же время текущую ситуацию в Ливане Всемирный банк называет худшими экономическим и финансовым кризисами в мире за последние полтора века, а Египет находится на грани банкротства.
Египет на грани краха
Египет, наиболее густонаселенная арабская страна, до сих пор не восстановился от роста стоимости ключевых импортных товаров (топливо и пшеница), спада доходов в секторе туризма, уменьшения иностранных инвестиций на фоне пандемии коронавируса и полномасштабной войны России против Украины.
Безумные правительственные расходы на показательные мегапроекты и вооружения спровоцировали стремительное увеличение государственного долга Египта. Рост цен в стране продолжает негативно влиять на покупательскую способность домохозяйств и планы бизнеса по расширению.
Никто не хочет инвестировать, но Египет слишком велик, чтобы обанкротиться,
– заявил эксперт.
По его словам, маловероятно, что США и МВФ позволят Египту объявить дефолт по внешнему долгу в 165 миллиардов долларов, ввиду стратегической и политической важности страны.
Уменьшение трафика судов в Красном море, которые проходят через Суэцкий канал, стало последним ударом. С января по август Египет получал в среднем 862 миллиона доходов в месяц благодаря этому пути, на который приходится 11% глобальной морской торговли.
Туризм, который является сердцем экономик, под угрозой
Для трех экономик, которые уже находятся в сложном положении, спад туризма – особенно беспокоит. В 2019 году на эту индустрию в Египте, Ливане и Иордании, согласно данным МВФ, приходилось от 35% до 50% их совокупного экспорта товаров и услуг.
Компания по анализу данных ForwardKeys, которые отслеживают бронирование авиабилетов на глобальном уровне, сообщала о существенном уменьшении количества бронирований. Для примера, вот данные по странам:
- В Иордании бронирование авиабилетов упало на 18%;
- В Ливане, где израильская армия на границе борется с боевиками из группировки "Хизбалла", количество бронирований упало на 25%.
Опасения по поводу дальнейшей региональной эскалации бросает тень на перспективы для туризма в регионе,
– заявил вице-президент по аналитике в компании ForwardKeys.
Для понимания, Ливану туризм раньше приносил пятую часть годового ВВП страны. Баальбек – это передовая туристическая точка в стране, по словам генерального менеджера в компании "Livan Tours and Travels", которая сегодня пустует.
Он добавил, что с 7 октября (день атаки ХАМАС на Израиль – 24 Канал) объем его заказов упал на 90% по сравнению с предыдущим годом. Мол, если ситуация будет развиваться таким образом, многие туроператоры в Бейруте обанкротятся.
Количество посещений Египта также уменьшалось в октябре, ноябре и декабре. Консультант по Amisol Travel Egypt указал, что отмена рейсов началась после первых атак. Туроператоры в стране предлагают скидки на наиболее популярные направления для отдыха, такие как Шарм-эль-Шейх, но уровень заполненности достиг лишь 80% нормального показателя.