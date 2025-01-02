Самый главный вызов для экономики Украины в 2025 году

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин поделился прогнозами относительно экономики Украины в 2025 году. Он отметил, что есть несколько ключевых факторов, которые непосредственно будут влиять на ее состояние, а главным из них является ситуация с безопасностью.

Читайте также: Курс после новогодних праздников: что ждет доллар

Олег Пендзин в своих прогнозах опирается на оценки от международных финансовых организаций, которые оказывают помощь Украине, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также от других агентств, например Fitch.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Недавно агентство Fitch обнародовало свое видение того, как будет развиваться экономика Украины в 2025 году. По их прогнозу, максимальный объем роста украинской экономики – это 2,9%. В то же время Всемирный банк предусматривает, что это будет 2%. Это при том, что в бюджете Украины на 2025 год он составляет 4%.

Обе международные финансовые организации отметили, что темпы экономического роста Украины могут измениться в зависимости от условий безопасности. Если война прекратится или хотя бы будет остановлена активная фаза боевых действий, то экономический рост может значительно ускориться.

Это первый момент. Однозначно, вещи по безопасности – важнейшие для экономики,

– добавляет Пендзин.

Впрочем, сложным остается вопрос внешнего финансирования Украины. В случае, если в 2025 году прекратится активная фаза войны, то помощи от партнеров может стать меньше, а потребность в финансировании ВСУ – все равно останется, что значительно усложняет ситуацию.

Мы должны и дальше создавать мощную защиту противовоздушной обороны. То есть деньги тратить на это надо. Но представим: макроэкономического финансирования уже нет, военно-техническая помощь резко ограничена – по принципу "ребята теперь сами". А в этой ситуации также нужно повышать покупательную способность населения,

– рассказал Олег Пенздин.

То есть, по его мнению, проблемы будущего развития украинской экономики напрямую зависят от многочисленных факторов, многие из которых сейчас трудно предсказать. Впрочем, как объясняет Пенздин, даже улучшение ситуации с безопасностью полностью не решит имеющихся или гипотетических проблем.

Какой прогноз экономике Украины дало агентство Fitch По прогнозам международного агентства Fitch Ratings, в 2025 году экономический рост Украины замедлится из-за дефицита рабочей силы и электроэнергии. Аналитики Fitch прогнозируют, что устойчивое прекращение огня может значительно улучшить экономические перспективы Украины в 2025 –2026 годах, а инфляция вырастет до 9,3% в 2025 году против 6,2% в 2024-м.

Дефицит кадров и нехватка квалифицированных специалистов

Следующим большим вызовом, о котором также упоминает агентство Fitch, является вопрос, который не зависит от условий безопасности – это проблема трудового потенциала Украины. Как подчеркнул Олег Пендзин, по данным Министерства экономики, для обеспечения восстановления Украины на сегодня необходимо дополнительно 5 миллионов рабочих мест.

Это цифра, которая соответствует количеству беженцев из Украины – около 6,8 миллиона человек, по данным ООН. Из них это примерно 4 – 4,5 миллиона человек трудоспособного возраста,

– рассказал экономист.

Экономист уточняет, что на сегодня украинскому бизнесу практически невозможно найти квалифицированных специалистов, особенно в рабочих специальностях. Несмотря на высокие зарплаты, таких людей на рынке просто нет.

Быстрый рост заработной платы на фоне нехватки рабочей силы и несоответствия профессиональных навыков может поддержать ценовое давление внутреннего спроса,

– говорится в сообщении агентства Fitch.

Это касается, в частности, мобилизации в рабочих профессиях, таких как водители. Кроме того, есть проблемы и с ІТ-персоналом.

Сегодня есть проблемы с любым представителем мужского пола, который находится в трудоспособном возрасте и должен был бы пойти на работу. Сейчас таких людей нет. И Fitch тоже говорит, что это очень большой вызов для Украины,

– добавляет Олег Пендзин.

По словам Олега Пендзина, украинские демографы отмечают, что в условиях текущей ситуации Украине необходимо ежегодно привлекать около 400 тысяч трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии и Пакистана.

Проблемы в энергетическом секторе

Невозможно обойти и другой вызов для Украины, на который активно указывают Всемирный банк и Национальный банк Украины. В частности, речь идет о трудностях в энергетической сфере, что негативно влияют на национальное производство.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Вы не сможете расширять общий объем национального производства, если не обеспечите необходимого энергоснабжения компаний. А мы сегодня имеем экстренные отключения, дефицит электрической энергии. В тех условиях нужно создавать новые энергетические предприятия, ведь без этого не сможет развиваться украинская экономика, наткнется на ограниченные возможности энергоснабжения.

То есть еще одной большой проблемой является энергоснабжение. Эксперт рассказал, что когда мы говорим о его недостаточном наличии, то имеем в виду то, что предприятия вынуждены искать альтернативные варианты, такие как генераторы и другие средства, что значительно дороже. Соответственно, стоимость продукции тоже пропорционально возрастает.

Это еще один вызов, который является существенным с точки зрения перспектив развития украинской экономики. Впрочем, остается также вопрос внутреннего рынка,

– резюмирует эксперт.

Дело в том, что бизнес в первую очередь ориентирован на внутренний рынок. Как объяснил эксперт, бизнес не создается для экспорта товаров, сначала нужно удовлетворить потребности внутреннего рынка. Основой этого является покупательная способность населения. Сейчас покупательную способность бюджетников и социально незащищенных слоев обеспечивает макроэкономическое финансирование и кредиты, за счет которых и финансируется социальный пакет государства.

Рост цен и ускорение инфляции

На вопрос о том, какой будет инфляция в 2025 году и что ее будет ускорять, эксперт Олег Пенздин ответил, что в бюджете заложен индекс инфляции на уровне 10%. Проблема заключается в том, что эта инфляция фактически замораживает социальные стандарты в Украине.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Негатив заключается в том, что инфляция в размере 10% – замораживает социальные стандарты. Считайте, мы все станем на 10% беднее.

По его словам, это существенно уменьшает реальную покупательную способность населения. Впрочем, это не единственное, что будет ускорять рост цен. Таким образом, драйверами инфляции в 2025 выступят:

Первым фактором является дефицит рабочей силы, что заставляет предприятия повышать заработную плату для привлечения кадров. Это повышение не всегда связано с производительностью, а вызвано дефицитом кадров на рынке, что приводит к росту стоимости продукции.

является дефицит рабочей силы, что заставляет предприятия повышать заработную плату для привлечения кадров. Это повышение не всегда связано с производительностью, а вызвано дефицитом кадров на рынке, что приводит к росту стоимости продукции. Вторым фактором является повышение тарифов. У Олега Пенздина нет никаких сомнений, что летом тариф на электроэнергию снова вырастет.

является повышение тарифов. У Олега Пенздина нет никаких сомнений, что летом тариф на электроэнергию снова вырастет. Третий фактор: никто не может предсказать, каким будет лето – жарким, засушливым или холодным. Например, 2023 год был урожайным, а 2024-й – значительно хуже.

2024 год – ужасный, ведь резко уменьшилось насущное предложение питания на рынке: овощей, круп и макарон. Соответственно, что произошло с ценой? Она выросла. И приготовьтесь к тому, что она будет расти и в дальнейшем,

– подытожил эксперт.

Относительно курса валют, то ожидается, что до конца следующего года курс будет около 45 гривен за доллар. В этом году мы завершим на курсе 42+ гривны, что уже является реальностью. В 2025 году курс может достичь 47,5 гривны за доллар, чтобы средний годовой курс составил 45 гривен.

Этот год мы будем заканчивать на курсе 42 гривны за доллар. А уже 2025 год – 47,5 гривны за доллар,

– прогнозирует Пендзин.

Развитие экспортной системы торговли

В то же время Доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас разрабатывает новую экспортную систему для торговли. Андрей Длигач отметил, что есть перспективы, что в 2025 году страна сможет укрепить свои позиции на международных рынках.

Андрей Длигач Доктор экономических наук, председатель Adventer Group У меня нет опасений относительно 2025 года, однако есть касательно 2026-го, ведь в тот период мы пока имеем мало гарантированной финансовой помощи. Поэтому нужно работать над получением экономических гарантий на более долгую перспективу.

По его словам, экономика Украины в значительной степени зависит от экспорта металла. Несмотря на возможную потерю шахты в Покровске, украинская экономика остается достаточно устойчивой. Он объяснил это тем, что Украина имеет партнеров, которые помогают финансировать дефицит государственного бюджета.

Европейский Союз планирует продолжить всестороннюю поддержку Украины в 2025 году, включая гуманитарную, экономическую и военную помощь. До конца 2024 года Украина получит 4,2 миллиарда евро, а со следующего года ЕС будет выделять 1,5 миллиарда евро ежемесячно, используя замороженные российские активы.

Таким образом, несмотря на все вызовы, Украине удалось завершить 2024 год в условиях финансовой устойчивости. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство четко определило источники финансирования на 2025 год. Благодаря значительной поддержке международных партнеров Украина готова преодолевать будущие трудности.