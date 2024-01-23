Ожидать ли полного запрета российского алюминия

Сообщается, что страны ЕС скоро начнут обсуждать дополнительные меры, которые в конце концов станут предложением о полном запрете российского алюминия.

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Согласно информации торговой организации European Aluminium, представляющей производителей ЕС и выступающей за усиление ограничений на импорт от российских поставщиков, предварительные санкции оставили нетронутыми около 85 % русского металлургического экспорта в ЕС.

Заметьте! Процесс выплавки алюминия требует большого количества электроэнергии. Таким образом, введение санкций в отношении российского алюминия является еще одним способом введения санкций в отношении российской энергетической отрасли.

Что известно о 13-м пакете санкций

ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года. Возможные санкции уже обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

Напомним, в декабре Европейский Союз ввел в действие новый 12-й пакет санкции против России. В санкционный пакет вошли: