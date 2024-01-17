Почему не поступают деньги в Турцию

В декабре у некоторых россиян возникли проблемы с получением средств из России на территории Турции. Деньги просто замораживались и в некоторых случаях возвращались обратно к отправителю.

Читайте также Угрозы для доллара не составляют: глава МВФ высказалась о биткойне

Изменения начались сразу после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. В это время переводы как в турецких лирах, так и в российских рублях, поступавших экспортерам из России, заблокировали.

Интересно, что до этого Турция долгое время была транзитным пунктом переправки товаров для российских заказчиков. Однако причиной непоступления средств на счета российских экспортеров назвали именно перевозку запрещенных грузов.

Какие последствия блокирования российских средств

С 1 января были прекращены почти все денежные переводы. В результате экспортеры получили значительные убытки, в частности турецкие производители не могут получить оплату от своих российских заказчиков.

Проблемы с переводом денег связаны с расширением последнего списка санкций ЕС, в частности, если даже компания-экспортер в Турции продает товары, не подпадающие под санкции, покупатель может быть включен в санкционный список или на балансе турецких банков или российских банков происходят операции в рублях,

– сообщил изданию на условиях анонимности источник в Минторге Турции.

Тесное сотрудничество между Турцией и Россией подтверждают данные относительно уровня экспорта турецких товаров в 2023 году. Этот показатель в прошлом году увеличился на 23,2%, то есть вырос с 7,6 до 9,4 миллиарда долларов.