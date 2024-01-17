Чому не надходять гроші в Туреччину

У грудні у деяких росіян почалися проблеми з отриманням коштів з Росії на території Туреччини. Гроші просто заморожувались і у деяких випадках повертались назад до відправника.

Читайте також Загрози для долара не становлять: очільниця МВФ висловилася про біткойни

Зміни почалися одразу після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Туреччину. Саме тоді перекази як в турецьких лірах, так і в російських рублях, які надходили експортерам з Росії, заблокували.

Цікаво, що до цього Туреччина протягом довгого часу була транзитним пунктом переправляння товарів для російських замовників. Однак, причиною ненадходження коштів на рахунки російських експортерів, назвали саме перевезення заборонених вантажів.

Які наслідки блокування російських коштів

З 1 січня були припинені майже усі грошові перекази. Внаслідок цього, експортери отримали значні збитки, зокрема турецькі виробники не можуть отримати оплату від своїх російських замовників.

Проблеми з переказом грошей пов’язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема, якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях,

– повідомило виданню на умовах анонімності джерело в Мінторгівлі Туреччини.

Тісну співпрацю між Туреччиною та Росією підтверджують дані, відносно рівня експорту турецьких товарів у 2023 році. Цей показник торік збільшився на 23,2%, тобто зріс з 7,6 до 9,4 мільярда доларів.