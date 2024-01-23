Чи очікувати на повну заборону російського алюмінію
Повідомляється, що країни ЄС скоро почнуть обговорювати додаткові заходи, які зрештою стануть пропозицією щодо повної заборони російського алюмінію.
Читайте також: У Туреччині блокують переказ коштів з Росії
Згідно з інформацією торговельної організації European Aluminium, що представляє виробників ЄС і виступає за посилення обмежень на імпорт від російських постачальників, попередні санкції залишили недоторканими близько 85% російського металургійного експорту до ЄС.
Що відомо про 13-й пакет санкцій
ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року. Можливі санкції вже обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Україну у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий 12-й пакет санкції проти Росії. У санкційний пакет увійшли:
- обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів;
- було введено імпортно-експортний контроль та обмеження ціни на нафту, залізо та сталь.