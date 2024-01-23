Чи очікувати на повну заборону російського алюмінію

Повідомляється, що країни ЄС скоро почнуть обговорювати додаткові заходи, які зрештою стануть пропозицією щодо повної заборони російського алюмінію.

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Згідно з інформацією торговельної організації European Aluminium, що представляє виробників ЄС і виступає за посилення обмежень на імпорт від російських постачальників, попередні санкції залишили недоторканими близько 85% російського металургійного експорту до ЄС.

Зауважте! Процес виплавки алюмінію вимагає величезної кількості електроенергії. Таким чином, запровадження санкцій щодо російського алюмінію є ще одним способом запровадження санкцій щодо російської енергетичної галузі.

Що відомо про 13-й пакет санкцій

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року. Можливі санкції вже обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Україну у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий 12-й пакет санкції проти Росії. У санкційний пакет увійшли: