Акценты сместились

Идея использования замороженных активов России приобретает новый оборот, поскольку продолженная финансовая поддержка Украины от союзников становится нестабильной, а Конгресс США зашел в "тупик" относительно предоставления дополнительной поддержки.

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Однако есть и некоторые негативные аспекты, поскольку использование глобальных финансов как инструмента может повредить позиции доллара США как мировой доминирующей валюты. В настоящее время ведутся дебаты между представителями нескольких стран по поводу законности перевода этих денег в пользу Украины.

На этой неделе во время встреч Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал принять "сильное" решение по замороженным активам, находящимся в западных банках, "в пользу обороны от российской войны и реконструкции" Украины.

Путин любит деньги больше всего. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья и сообщники теряют, тем больше вероятность того, что он пожалеет о начале этой войны,

– отмечал Зеленский.

Представители администрации Байдена, ранее отвергавшие идею передачи Украине замороженных активов, сейчас тоже стали открытыми к ней.

Важно ! Представители администрации предостерегают, что даже если будет найден юридический способ перевода замороженных долларов Украине, потребности в средствах на военную поддержку должны быть удовлетворены другими средствами, поскольку помощь США войскам Украины прекратилась.

Сколько средств "заморозил" Запад

В начале российского вторжения США и союзники заявили, что заблокировали доступ к более 600 миллиардов долларов, которые Россия держала за пределами своих границ. Они также включают примерно 300 миллиардов долларов денежных средств Российского центрального банка.

С тех пор США и их союзники продолжают вводить целевые санкции против компаний и богатых элит по связям с российским президентом Путиным.

Интересно ! Последняя оценка убытков Всемирного банка в Украине, опубликованная в марте 2023 года, оценивает расходы по восстановлению и восстановлению страны в размере 411 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, что включает потребности в публичных и частных средствах.

С момента начала войны в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 111 миллиардов долларов на вооружение, оборудование, гуманитарную помощь и другую помощь. Другие страны также оказали Украине значительную поддержку – Великобритания объявила о пакете помощи в размере 3 миллиардов долларов в пятницу.