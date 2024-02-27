Російське військово-політичне керівництво "пішло у ва-банк", поставивши усе на перемогу у війні. Тому, як пояснив 24 Каналу Іван Ус – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень – Кремль добровільно не зможе сісти за стіл перемовин

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Чому Росія не може просто зупинити війну

На пресконференції 25 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що Владіміру Путіну запропонують майданчик, де він зможе визнати, що програв війну. Хоч поки нічого не вказує на те, що колись диктатор може вдатися до такого кроку.

Путін та його оточення все поставили на цю війну і для них неможливо відступити. Певні російські економісти казали, що війна не може зупинитись просто тому, що зараз вся економіка Росії працює на війну. Фактично у Росії створили таку модель, що якщо ти хочеш добре жити, то маєш або працювати у ВПК, або їхати на фронт,

– зауважив Іван Ус.

Люди, яких відправляють воювати проти України, отримують, можливо, вдесятеро більше, ніж отримували у цивільному житті. Повернути всіх цих людей назад буде в теперішніх умовах складно, адже це величезні ризики для економіки.

"Більша частина економіки Росії спрямована на військову сферу, а вона актуальна доки йде війна. Коли війни немає – вона не актуальна. Тобто руйнується російська модель економіки", – пояснив Ус.

Фактично, це означає, що Росії потрібно якомога довше воювати, інакше економіка, а разом з нею і країна, просто посиплеться.

Після поразки у війні на Росію чекатиме розпад

Зрештою, у Кремлі переконують, що готові воювати довго. І в цьому є схожість сучасної Росії з СРСР. Однак довготривала війна в Афганістані не принесла Радянському Союзу нічого, крім зрештою розпаду через два роки.

Скільки проіснує Росія у разі поразки в Україні – поки що важко сказати. Але щось мені підказує, що в неї і цих двох років не буде. Якщо це не станеться через день чи тиждень, то протягом року після поразки в Україні Росії вже не буде,

– наголосив Ус.

Це добре усвідомлює і політичне керівництво Росії, тож не планує залишати все на півдорозі.

"Розмови про те, що Україна може вести перемовини з Росією – це насамперед відповідь нашим західним партнерам, які живуть у світі теорій, в якому все вирішується на перемовинах та будь-яка війна завершується перемовинами. Я завжди цитую радницю пана Шмигаля, яка колись казала, що якщо Туреччина хоче перемовин України з Росією, ми можемо пообіцяти, що капітуляцію Росії ми підпишемо саме в Стамбулі", – зазначив УС.

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