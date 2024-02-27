Российское военно-политическое руководство "пошло в ва-банк, поставив все на победу в войне. Поэтому, как объяснил 24 Каналу Иван Ус – главный консультант Национального института стратегических исследований – Кремль добровольно не сможет сесть за стол переговоров
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Почему Россия не может просто остановить войну
На пресс-конференции 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимиру Путину предложат площадку, где он сможет признать, что проиграл войну. Хотя пока ничего не указывает на то, что когда-то диктатор может прибегнуть к такому шагу.
Путин и его окружение все поставили на эту войну и для них невозможно отступить. Определенные российские экономисты говорили, что война не может остановиться просто потому, что сейчас вся экономика России работает на войну. Фактически в России создали такую модель, что если ты хочешь хорошо жить, то должен или работать в ВПК, или ехать на фронт,
– отметил Иван Ус.
Люди, которых отправляют воевать против Украины, получают, возможно, в десять раз больше, чем получали в гражданской жизни. Вернуть всех этих людей обратно будет в нынешних условиях сложно, ведь это огромные риски для экономики.
"Большая часть экономики России направлена на военную сферу, а она актуальна пока идет война. Когда войны нет – она не актуальна. То есть разрушается российская модель экономики", – объяснил Ус.
Фактически, это означает, что России нужно как можно дольше воевать, иначе экономика, а вместе с ней и страна, просто посыплется.
После поражения в войне Россию ждет распад
В конце концов, в Кремле убеждают, что готовы воевать долго. И в этом есть сходство современной России с СССР. Однако долговременная война в Афганистане не принесла Советскому Союзу ничего, кроме в конце концов распада через два года.
Сколько просуществует Россия в случае поражения в Украине – пока трудно сказать. Но что-то мне подсказывает, что у нее и этих двух лет не будет. Если это не произойдет через день или неделю, то в течение года после поражения в Украине России уже не будет,
– подчеркнул Ус.
Это хорошо осознает и политическое руководство России, поэтому не планирует оставлять все на полпути.
"Разговоры о том, что Украина может вести переговоры с Россией – это прежде всего ответ нашим западным партнерам, которые живут в мире теорий, в котором все решается на переговорах и любая война завершается переговорами. Я всегда цитирую советницу господина Шмыгаля, которая когда-то говорила, что если Турция хочет переговоров Украины с Россией, мы можем пообещать, что капитуляцию России мы подпишем именно в Стамбуле", – отметил УС.
Россия не хочет идти на переговоры: что об этом известно
- Уже в который раз в западных медиа транслируют месседж о том, что Кремль якобы "посылает сигналы" готовности к переговорам о мире в Украине; более того, обещает не мешать членству Украины в НАТО. В Институте изучении войны проанализировали ситуацию и отметили, что Россия может временно делать вид, что нейтрально относится к вступлению Украины в Альянс, чтобы закрепить свой контроль над оккупированными территориями. К тому же "сигналы к переговорам" – это попытка России склонить Запад к территориальным уступкам.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не стремится к миру, ведь для них мир – это поражение в войне. Сейчас россияне напрямую говорят о том, что не планируют останавливать боевые действия, а впоследствии и прямо могут заявить о намерении разрушить Украину.
- Подтвердил нежелание Владимира Путина идти на переговоры и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, сейчас и вообще нет смысла в переговорах, ведь Россия хочет захватить Украину, поэтому фактически договариваться не о чем. Зато Шольц подчеркнул, что больше всего мира хочет именно Украина.