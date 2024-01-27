Дані про це проаналізував американський Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики наголосили, що цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.
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Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не розгорнеться відразу після будь-якого домовленого припинення вогню. Росія може намагатися тимчасово вдавати, що погоджується на ці вимоги, аби зміцнити контроль над окупованими територіями,
– ідеться у звіті.
Там нагадали, що немає підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких нових зобов'язань, адже диктатор уже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.
В ISW також зазначили, що у Кремлі можуть вдавати, що зацікавлені в поступках щодо місця України в західних інституціях, 'тим самим намагаючись підштовхнути Захід до поступок щодо територіальної цілісності України.
Що відомо про "сигнали Путіна"
- 25 січня агентство Bloomberg опублікувало статтю з посиланням на близькі до Кремля джерела, що Путін через непрямі канали нібито сигналізував високопосадовцям США, що відкритий для переговорів, зокрема щодо "угоди безпеки" для України.
- А також нібито Путін, можливо, буде готовий відмовитися від своїх наполягань на "нейтральному статусі" України і не виступатиме проти вступу України в НАТО.