Дані про це проаналізував американський Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики наголосили, що цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.

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Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не розгорнеться відразу після будь-якого домовленого припинення вогню. Росія може намагатися тимчасово вдавати, що погоджується на ці вимоги, аби зміцнити контроль над окупованими територіями,

– ідеться у звіті.

Важливо. В ISW все ж вважають, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, даючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній із метою досягнення тих же максималістських цілей і подальшого територіального завоювання в Україні.

Там нагадали, що немає підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких нових зобов'язань, адже диктатор уже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.

В ISW також зазначили, що у Кремлі можуть вдавати, що зацікавлені в поступках щодо місця України в західних інституціях, 'тим самим намагаючись підштовхнути Захід до поступок щодо територіальної цілісності України.

Що відомо про "сигнали Путіна"