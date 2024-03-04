Найгірше те, що виставку "просвітлення" зробили місцеві мешканці, які може ще досі мають вдома українські паспорти. Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Покрик серця зрадників"

У маріупольській школі номер п'ять місцеві вчителі-колаборанти проводять виставку, яка присвячена російському вторгненню та окупації міста. Зараз пропагандистські канали Росії наввипередки знімають сюжети про "музей окупації".

Як зазначив Андрющенко, на жаль, ця "виставка" була організована добровільно вчителями школи на чолі з директоркою. Вона захотіла "познайомити" п'ятикласників із живими та мертвими так званими "героями" захоплення Маріуполя.

Я знаю її (директорку – 24 Канал) особисто. Свого часу вона була у партії регіонів, також в ОПЗЖ. Це просто проросійська мерзота. Вчителі цієї школи організовували "виставку" за покликом серця,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Не можна допустити повторення помилок

Таких вчителів у Маріуполі була меншість, але всі вчителі й освітяни, які залишилися у місті, зробили це за власним бажанням. Якщо, наприклад, на окупованій частині Херсонщини чи Запоріжжя є проблеми з вчителями, то у Маріуполі місцевих вчителів вистачає і всі вони проросійськи налаштовані.

8 років вони чекали, щоб росіяни накидали їм бомб зверху й тепер вони ходять щасливі,

– додав Андрющенко.

Попри те, що у місті знали про проросійську позицію директорки школи номер п'ять, не могли звільнити її через відсутність юридичних підстав.

От тепер отримали "музей". Нам треба переглянути систему освіти, аби не повторювати помилок. З одного боку, нам всім соромно, а з іншого – має бути уроком, що таке може бути,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

Один з ризиків після звільнення українських територій – люди, які були в окупації. На цю тему треба говорити, а не замовчувати.

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