Раніше повідомлялося, що в планах Росії виселити корінних жителів Маріуполя з центру міста і заселити росіян. Втім, у "Атеш" повідомляють, що такими діями окупанти планують зменшувати кількість малочисельних народів, що проживають на території Росії.
Дивіться також Реальна загроза для ЗСУ: росіяни знову активізували будівництво залізниці у Маріуполі
Що розповіли агенти "Атеш"
На проспекті Будівельників, ми зафіксували завантаження в кабіну військової вантажівки значної кількості удмуртів та чувашів,
– розповіли агенти.
Також в "Атеш" зазначили, що російська влада вже давно намагається знищити малочисельні народи, які проживають на території країни-агресора.
У своєму повідомленні вони закликають всіх жителів малих народів Росії до співпраці, щоб зупинити злочинний путінський режим.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- За інформацією від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, саме завдяки одному з мешканців Маріуполя вдалося збити другий російський літак А-50. Він також зазначив, що два роки тому, під час облоги, російські війська завадили жителям Маріуполя безпечно евакуюватися в Україну. Тепер російська авіація стає для них власним моментом відплати.
- Андрющенко також повідомив, що останнім часом окупанти в Маріуполь звозять нову техніку та формують підрозділи. Ймовірно, її використовують для того, щоб оперативно підвозити снаряди та БК до першої ліній фронту.
- Раніше радник міського голови Маріуполя розповідав, що велике скупчення російських сил спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. На його думку, утримання російських військових у резерві неподалік Маріуполя викликає застереження, адже далі ці резерви можуть направити на Запорізький напрямок.