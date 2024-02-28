Раніше повідомлялося, що в планах Росії виселити корінних жителів Маріуполя з центру міста і заселити росіян. Втім, у "Атеш" повідомляють, що такими діями окупанти планують зменшувати кількість малочисельних народів, що проживають на території Росії.

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Що розповіли агенти "Атеш"

На проспекті Будівельників, ми зафіксували завантаження в кабіну військової вантажівки значної кількості удмуртів та чувашів,

– розповіли агенти.

Також в "Атеш" зазначили, що російська влада вже давно намагається знищити малочисельні народи, які проживають на території країни-агресора.

У своєму повідомленні вони закликають всіх жителів малих народів Росії до співпраці, щоб зупинити злочинний путінський режим.

Зверніть увагу! У Центрі національного спротиву розповіли, що за даними українського підпілля окупати планують заселити 300 тисяч росіян у Маріуполь до 2035 року.

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