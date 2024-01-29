Таку думку 24 Каналу висловив волонтер, блогер Микола Осиченко, зауваживши, що з дітей окупанти сподіваються когось "зліпити". Для цього їм вже зараз промивають мізки, бажаючи показати, що вони нібито є справжніми громадянами Росії.

Дивіться також Втеча з Маріуполя: Андрющенко розповів, як цивільний дрон змусив Кадирова тікати

У місті досі знаходять нові могили

Микола Осиченко розповів історію маріупольця, який був змушений повернутися у місто, бо там живуть його батьки. За словами цього чоловіка, у Маріуполі серйозні проблеми з медициною, пацієнтів розміщують у коридорах. Окупанти не змогли налагодити систему житлово-комунального господарства, а вулиці заполонили кадирівців.

Він розповідав, коли його дружина йде додому, повз неї часто проїжджає машина з кадирівцями, вони починають нахабно розмовляти, кажуть, що їм немає діла ні до чого. Наразі цій жінці щастить, бо вона встигає подзвонити чоловіку, який приїжджає і забирає її,

– сказав волонтер.

У мережі з'явилася фотографія саморобної могили на лівому березі Маріуполя. Її знайшли люди й виклали в інтернет. Так вони сподіваються знайти родичів жінки, яка загинула й там похована. На могилі стоїть дата – 21.03. 2022. По всьому Маріуполю досі знаходять такі поховання.

Для окупантів наразі дуже важливо показати, що вони нібито будують інфраструктуру, але на мирних жителів, проблеми ЖКГ їм наплювати,

– наголосив волонтер.

Яка ситуація з житлом у місті

"Я бачу, що є чітка мета росіян – вони хочуть виселити всіх корінних маріупольців з центру міста, адже там мають заселити російських громадян", – зауважив Микола Осиченко.

Саме тому окупанти зносять будинки, які там стоять, а на їхньому місці починають будувати щось нове. Адресу будинків також змінюють, щоб у людей, які звертаються до суду, не було можливості довести, що їм повинні щось виділити у новому житловому комплексі.

Будинок, який зводять вже за новою адресою, будується для продажу квартир в іпотеку. Старого будинку – просто не існує, тому єдиний шанс для цих людей – сподіватися, що їм дадуть квартири у новобудовах на краю міста,

– підкреслив Осиченко.

Втім навіть у ЖК "Нєвський", яким хизуються росіяни, отримати житло дуже складно. Квартири там також почали продавати. Тому для українців найближча перспектива – це залишитися без житла та українського паспорта.

Що відбувається в окупованому Маріуполі