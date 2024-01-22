Про це у розмові з 24 Каналом відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти самі приїжджають до міста і мають для того особисті вигоди.
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"Перші були так звані "чорні мігранти" із Середньої Азії, Туркменістану, Узбекистану з російськими паспортами. Та потроху вони починають зникати. Тому що росгвардія везе їх у військкомат, а потім на фронт. Зараз йде друга хвиля заміщення людей", – сказав Андрющенко.
Росіяни витісняють маріупольців
Друга хвиля заміщення – коли вже узбеків та інших представників нацменшин замінюють самі росіяни. Окупанти підбурюють своїх переїжджати до Маріуполя, заманюючи, зокрема, роботою та високими заробітними платами.
"Наприклад, водії-комунальники з Таганрогу приїхали, бо в Маріуполі умови кращі. Тобто умовно там вони отримують 20 тисяч рублів, а тут їм зі страху платять удвічі більше. Це перший стимул", – сказав посадовець.
Другий – житло. А точніше дешева іпотека та умови кредитування: 2% з майже нульовим внеском. Навесні стартує "Іпотека – 2", де буквально роздаватимуть вторинний ринок.
"Це означає, що квартири маріупольців, які в евакуації, ті, які вкрали віддаватимуть росіянам, вони будуть набагато дешевші за нові. І вони поїдуть. У Маріуполі зараз умови кращі у порівнянні з російськими "дєрєвнями". ОМОН вичищає узбеків, заїжджатимуть росіяни. Таким чином росіяни планують замінити населення і не тільки в Маріуполі", – наголосив радник мера.
За його словами, подібний нелюдський і злочинний сценарій може вже чекати на інші окуповані українські території.
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- У Росії у березні мають відбутися президентські вибори. Окупантам вкрай важливо зібрати підписи на "підтримку" диктатора. Таким чином у Маріуполі вони організували спеціальну розсилку, де йшлося про те, буцімто Путін підписав "указ" про виплати і нагадали голосувати за нього.
- Крім цього окупанти чатують на місцевих у людних місцях, ставлять агітаційні палатки прямісінько у супермаркетах і змушують ставити підписи. Вони тиснуть на слабкі місця, зокрема в інфраструктурі міста.
- Натомість досі росіяни не змогли забезпечити нормальні умови для життя у Маріуполі. І годують у Тік-Тоці фейками про "глобальну розбудову" міста.