Про це у розмові з 24 Каналом відзначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти самі приїжджають до міста і мають для того особисті вигоди.

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"Перші були так звані "чорні мігранти" із Середньої Азії, Туркменістану, Узбекистану з російськими паспортами. Та потроху вони починають зникати. Тому що росгвардія везе їх у військкомат, а потім на фронт. Зараз йде друга хвиля заміщення людей", – сказав Андрющенко.

Росіяни витісняють маріупольців

Друга хвиля заміщення – коли вже узбеків та інших представників нацменшин замінюють самі росіяни. Окупанти підбурюють своїх переїжджати до Маріуполя, заманюючи, зокрема, роботою та високими заробітними платами.

"Наприклад, водії-комунальники з Таганрогу приїхали, бо в Маріуполі умови кращі. Тобто умовно там вони отримують 20 тисяч рублів, а тут їм зі страху платять удвічі більше. Це перший стимул", – сказав посадовець.

Другий – житло. А точніше дешева іпотека та умови кредитування: 2% з майже нульовим внеском. Навесні стартує "Іпотека – 2", де буквально роздаватимуть вторинний ринок.

"Це означає, що квартири маріупольців, які в евакуації, ті, які вкрали віддаватимуть росіянам, вони будуть набагато дешевші за нові. І вони поїдуть. У Маріуполі зараз умови кращі у порівнянні з російськими "дєрєвнями". ОМОН вичищає узбеків, заїжджатимуть росіяни. Таким чином росіяни планують замінити населення і не тільки в Маріуполі", – наголосив радник мера.

За його словами, подібний нелюдський і злочинний сценарій може вже чекати на інші окуповані українські території.

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