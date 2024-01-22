Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты сами приезжают в город и имеют для того личные выгоды.

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"Первые были так называемые "черные мигранты" из Средней Азии, Туркменистана, Узбекистана с российскими паспортами. Понемногу они начинают исчезать. Потому что росгвардия везет их в военкомат, а затем на фронт. Сейчас идет вторая волна замещения людей", – сказал Андрющенко.

Россияне вытесняют мариупольцев

Вторая волна замещения – когда узбеков и других представителей нацменьшинств заменяют сами россияне. Оккупанты подстрекают своих переезжать в Мариуполь, заманивая, в частности, работой и высокими заработными платами.

"Например, водители-коммунальщики из Таганрога приехали, потому что в Мариуполе условия лучше. То есть условно там они получают 20 тысяч рублей, а здесь им из страха платят вдвое больше. Это первый стимул", – сказал чиновник.

Второй – жилье. А точнее, дешевая ипотека и условия кредитования: 2% с почти нулевым взносом. Весной стартует "Ипотека – 2", где будут буквально раздавать вторичный рынок.

"Это значит, что квартиры мариупольцев, которые в эвакуации, которые украли будут отдавать россиянам, они будут намного дешевле новых. И они едут. В Мариуполе сейчас условия лучше по сравнению с российскими деревнями. ОМОН вычищает узбеков, будут заезжать россияне. Таким образом, россияне планируют заменить население и не только в Мариуполе", – подчеркнул советник мэра.

По его словам, подобный бесчеловечный и преступный сценарий может уже ждать другие оккупированные украинские территории.

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