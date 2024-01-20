Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что люди в Подмосковье замерзают, в Крыму блекауты, поэтому власти хотят создать видимость, что хоть где-то все хорошо. Однако очевидно, что в большинстве районов Мариуполя нет нормальных условий для жизни.

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Проблемы с жильем и работой

Уже сейчас можно наблюдать тенденцию замещения населения. Очень многие россияне стали интересоваться жизнью в Мариуполе, ведь по сравнению с Россией здесь очень дешевая ипотека. Все больше людей призывают переезжать, потому что весной 2024 года должна стартовать программа ипотек.

Она предполагает предоставление жилья со вторичного рынка, то есть наши украденные квартиры будут раздавать россиянам. А для того, чтобы они поехали надо создавать картинку якобы в городе все в порядке, жизнь налаживается,

– рассказал Петр Андрющенко.

Неизвестно, почему оккупанты до сих пор не могут создать нормальные условия для людей. Наверное, главной причиной является типичное российское воровство и неспособность организовать процессы.

Надо учитывать, кто там остался и управляет городом. Я думаю, все понимают, что мы лично знаем этих людей, знаем об их способностях, а точнее об их отсутствии, поэтому надеяться, что в Мариуполе все будет хорошо, не приходится,

– подчеркнул Андрющенко.

Пропагандисты и их тик-токеры запустили информационную волну о том, как якобы "хорошо" отстроили Мариуполь. Даже запустили тему о строительстве открытого многофункционального пространства, так называемого логистического хаба. Он должен объединить железную дорогу, автобусное сообщение, междугородное и порт.

Россияне мечтают это построить, но они так далеки от строительства, что почему-то не рассказывают, что для этого нужно снести две очень большие части частного исторического сектора, прекрасную застройку. Она просто перестанет существовать, но об этом горожанам не говорят,

– подчеркнул советник городского головы.

Он добавил, что, к сожалению, такое "развитие" и "улучшение города" – продолжатся.

Хотят ли россияне переезжать в Мариуполь

Таких людей очень много и в первую очередь это видно по ситуации с безработицей. Мариупольцы практически оказались без работы, ведь в город приехали россияне, которым с радостью предоставляют рабочие места.

Их берут на работу в коммунальную сферу, бюджетные организации, предлагают высокую зарплату. Надо понимать, что заработная плата, которую дают россиянам в Мариуполе, вдвое или втрое выше, чем на территории России за такую же работу,

– заметил Андрющенко.

Кроме того, им предлагают ипотеку с очень низкими процентами. А для того, чтобы зарезервировать квартиру, достаточно записаться в реестр, а уже потом приехать и купить жилье. Не нужно даже вносить первый вклад.

Также была запущена очень серьезная реклама, которую показывают даже в российских регионах. Уже более года люди призывают переезжать в Мариуполь и они это будут делать, потому что в России экономическая ситуация лучше не становится. В сравнении – Мариуполь смотрится привлекательно.

Я уверен, что весной мы увидим большую волну россиян, которые будут пытаться переехать в Мариуполь. Тогда оккупанты начнут раздавать наши квартиры в ипотеку россиянам,

– подчеркнул советник городского головы.

Понятно, что это жилье будет дешевле, чем то, которое заново строят. Это еще одна причина, которая будет побуждать россиян ехать в Мариуполь.

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