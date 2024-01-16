Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал инцидент 24 Каналу. По его словам, враг готовит территорию для ипотечной застройки.

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"Мне кажется, это такая месть от местных коллаборационных властей. Но люди продолжают там жить, зная, что если в этом доме никого не будет, власти быстро его снесут", – отметил Андрющенко.

Дом 75 на улице Куприна известен своими необоримыми жителями. Они не покидают этот город и живут в существующих условиях – без отопления, местами без электричества.

Это не единственный такой дом

В Мариуполе еще несколько многоэтажек, за которые борются люди. Поэтому снос дома 75 на Куприна имеет еще одну цель для оккупантов.

"Они хотят его снести даже не потому, что это аварийное сооружение или неаварийное сооружение, а просто показательное, чтобы другие не шли по тому же пути", – подчеркнул Андрющенко.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что во время блокады города россияне разрушили 50% многоэтажек, а во время оккупации – еще почти 460.

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