Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував інцидент 24 Каналу. За його словами, ворог готує територію для іпотечної забудови.

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"Мені здається, це така помста від місцевої колабораційної влади. Але люди продовжують там жити, знаючи, що якщо в цьому будинку нікого не буде, влада швидко його знесе", – зазначив Андрющенко.

Будинок 75 на вулиці Купріна відомий своїми незборимими мешканцями. Вони не покидають це місто й живуть у наявних умовах – без опалення, місцями без електрики.

Це не єдиний такий будинок

У Маріуполі ще є кілька багатоповерхівок, за які борються люди. Тому знесення будинку 75 на Купріна має ще одну мету для окупантів.

"Вони хочуть його знести навіть не тому, що це аварійна споруда чи неаварійна споруда, а просто показова, щоб інші не йшли тим самим шляхом", – наголосив Андрющенко.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що під час блокади міста росіяни зруйнували 50% багатоповерхівок, а під час окупації – ще майже 460.

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