У Маріуполі було влучання у казарму, де проживали російські військові, ймовірно, там впали уламки ППО. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що працювала система ППО, яка встановлена у Кальміуському районі Донецької області.

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Нові деталі "бавовни" у місті

Цього разу окупанти розмістили свої засоби протиповітряної оборони не біля багатоповерхівок, але все ж поруч із житловою забудовою. Відомо, що було ураження та пожежа в одній із казарм загарбників. Вона розташована на території металургійного комбінату імені Ілліча. Це неподалік колишнього трамвайно-тролейбусного депо.

Зараз неможливо точно встановити, що саме відбулося, бо дістатися до цієї території немає змоги. Від окупантів також не надходило ніякої інформації, тому на інші деталі "бавовни" доведеться почекати.

Цілком можливо, що уламками вони підпалили власну казарму. Таке трапляється. Знаємо, що одразу після цього росіяни почали "грати в хованки" – переміщувати все, що було заховано неподалік від епіцентру "бавовни",

– зауважив Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти почали перевозити особовий склад, боєкомплект на інші бази, які розкидані по місту. Частково перетягують навіть техніку, адже бояться повторного удару. Враховуючи те, що "бавовна" була також і в Бердянську, російські загарбники мають всі підстави для хвилювання.

Ми відстежуємо ситуацію, моніторимо по лікарнях, чи є поранені та загиблі. Також будемо відстежувати, що й куди саме вони перевозять. Сподіваюся, це лише початок наших вихідних,

– додав Андрющенко.

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