Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що окупаційна адміністрація була не готова до таких проблем.
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"Для маріупольських окупантів несподівано настала зима. Відповідно ті комунальні проблеми, які з'явилися у мешканців тимчасово окупованого Маріуполя, для них стали несподіванкою", – підкреслив він.
Проблеми з ЖКГ у Маріуполі
Дмитро Забавін зазначив, що маріупольці продовжують надсилати фотографії, які свідчать, що температура повітря у приміщеннях складає приблизно 8 – 11 градусів тепла. Опалювання проводиться електрикою, яку також часто вимикають.
Крім того, фіксується транспортний колапс. У місті не розчищають дороги, тому багато маріупольців не мають змоги користуватися громадським транспортом.
Цей рік також розпочався з черг на поштових відділеннях. У так званому пенсійному фонді теж фіксуються великі черги щодо отримання хоч якогось соціального забезпечення, пенсій. Багатьом людям нічого не нараховують. Вони чекають дуже довгий час, щоб їм хоч щось виплатили,
– сказав він.
Єдине місце, де нема черг – це місця, де збирають підписи за обрання російського диктатора Владіміра Путіна на новий президентський термін. Щоб назбирати підписи, ці пункти розміщують у супермаркетах.
Останні новини Маріуполя
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що інфраструктура в Маріуполі не здатна витримати погіршення погодних умов. Зокрема, система електропостачання. До цього, за більш теплої погоди, вона ледь витримувала навантаження. Люди буквально можуть замерзнути у власних будинках. Швидко розв'язати проблему не вдасться.
- Росія намагається завербувати українців на окупованих територіях на війну проти своєї держави. Зокрема, у лікарнях Маріуполя окупанти почали розміщувати плакати, що закликають вступати до підрозділу "Каскад".
- Українська "бавовна" декілька днів тому ліквідувала недобудований міст через річку Кальміус, що був розташований північніше від Маріуполя. Ефективне влучання спричинило проблеми для росіян. Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін зауважив, що у росіян й без цього складна ситуація з логістикою.