Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що окупаційна адміністрація була не готова до таких проблем.

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"Для маріупольських окупантів несподівано настала зима. Відповідно ті комунальні проблеми, які з'явилися у мешканців тимчасово окупованого Маріуполя, для них стали несподіванкою", – підкреслив він.

Проблеми з ЖКГ у Маріуполі

Дмитро Забавін зазначив, що маріупольці продовжують надсилати фотографії, які свідчать, що температура повітря у приміщеннях складає приблизно 8 – 11 градусів тепла. Опалювання проводиться електрикою, яку також часто вимикають.

Крім того, фіксується транспортний колапс. У місті не розчищають дороги, тому багато маріупольців не мають змоги користуватися громадським транспортом.

Цей рік також розпочався з черг на поштових відділеннях. У так званому пенсійному фонді теж фіксуються великі черги щодо отримання хоч якогось соціального забезпечення, пенсій. Багатьом людям нічого не нараховують. Вони чекають дуже довгий час, щоб їм хоч щось виплатили,

– сказав він.

Єдине місце, де нема черг – це місця, де збирають підписи за обрання російського диктатора Владіміра Путіна на новий президентський термін. Щоб назбирати підписи, ці пункти розміщують у супермаркетах.

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