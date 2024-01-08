В Маріуполі з цим дуже складна ситуація. Люди буквально можуть замерзнути у власних будинках. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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"Зима в Маріуполі – початок проблем, які вже зараз ми будемо бачити", – наголосив радник мера Маріуполя.
Маріуполь замерзає
За словами Петра Андрющенка, інфраструктура в Маріуполі не здатна витримати погіршення погодних умов. Зокрема, система електропостачання. До цього, за більш теплої погоди, вона ледь витримувала навантаження.
Снігопади, ожеледь – це призведе до вимкнення електрики, за ним вимкнення опалення, води, бо наноси зупиняться. Система електропостачання не здатна витримати те, що відбувається сьогодні у Маріуполі. Зараз ми бачитимемо найближчими тижнями, як люди, на жаль, замерзатимуть у власних оселях,
– розповів він.
Швидко вирішити проблему не вдасться. Зупинка котелень – одна проблема. Інша – зупинка електропостачання. Наразі Маріуполь живиться з трьох джерел, два з яких – резервні.
"Якщо вони почнуть вимикатися, а вимикатися мають, бо їхніх потужностей не вистачить, проблеми будуть достатньо великі, на жаль", – підкреслив Андрющенко.
Раніше у своєму телеграм-каналі посадовець писав про температурні показники, які наразі мають маріупольці у своїх квартирах. Сягають вони не вище 10 градусів тепла.
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Цинізму росіян немає меж. Вони влаштували новорічні святкування у місті, зокрема, поставили одну з ялинок біля зруйнованого Драмтеатру, де загинули сотні українців від російського удару.
- У новорічну ніч в тимчасово окупованому Маріуполі знайшли мертвими 17 російських військових. Серед них були не лише солдати, але й офіцери. Ймовірно, вони вживали отруєний алкоголь.
- В італійському місті Модена планували виставку на тему "стрімкого процесу відновлення під егідою Росії" окупованого Маріуполя. У МЗС це назвали провокацією. Цікаво, що Італія на офіційному рівні підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.