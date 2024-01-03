Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ймовірно, окупанти вживали у новорічну ніч алкоголь, який містив домішки снодійного та отрути, передає 24 Канал.

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Гинуть, як мухи

Як повідомляють у мережі, в новорічну ніч у Маріуполі ліквідували 17 російських військових. Окупанти були в одній великій компанії й зібралися з нагоди святкування Нового року. Ясна річ, загарбники пиячили у великих дозах.

Пізніше всіх окупантів, які були в одній компанії, знайшли мертвими – частину задушили, а інших – зарізали. Як припускають в окупаційній міліції, російські військові могли вживати алкоголь, у який додали великі дози снодійного. Коли вони почали святкувати й вживати алкоголь, то заснули, а після цього – були вбиті.

Наразі окупанти намагаються знайти причетних до ліквідації військових.



Новини з російських телеграм-каналів про вбивство окупантів / Скриншот

Водночас у Маріуполь.Спротив натякнули на причетність до організації "новорічної вечірки" для окупантів.

Пам'ятаєте, ми казали про поставку партії веселого алкоголю? Ну от вам результат від росіян,

– мовиться у дописі.

Окрім того, мережею також шириться ще одна історія про отруєння окупантів. Так, у телеграм-каналах стверджують, що напередодні Нового року до російських військових підійшли дві дівчини з "подарунками". Вони розповіли, що бабуся напекла пиріжків й попросила передати їх "асвабадітєлям". На додачу окупантів також пригостили пивом.

Російські військові не змогли встояти й прийняли "гостинці". Як наслідок – від отруєння миш'яком та отрутою для щурів загинуло 18 окупантів, ще 14 – потрапили до лікарні у важкому стані.



Повідомлення про отруєння окупантів в Маріуполі напередодні Нового року / Скриншот

У Маріуполі все частіше фіксують випадки отруєння алкоголем

У Маріуполі все частіше фіксують випадки, коли російські військові отруюються алкоголем. Андрющенко 29 грудня 2023 року повідомляв, що вкотре були зафіксовані такі випадки.

Окупанти приховували цей факт й не розповсюджувалися про те, скільки російських військових загинуло. Однак вдалися до "рішучих" дій. Так, магазинам "заборонили" продавати алкоголь окупантам, однак місцеві "наливайки" продовжують працювати на радість російським військовим.