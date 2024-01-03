Об этом сообщают местные телеграм-каналы, а также советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко. Вероятно, оккупанты употребляли в новогоднюю ночь алкоголь, который содержал примеси снотворного и яда, передает 24 Канал.

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Погибают, как мухи

Как сообщают в сети, в новогоднюю ночь в Мариуполе ликвидировали 17 российских военных. Оккупанты были в одной крупной компании и собрались по случаю празднования Нового года. Естественно, захватчики пьянствовали в больших дозах.

Позже всех находившихся в одной компании оккупантов нашли мертвыми – часть задушили, а других – зарезали. Как предполагают в оккупационной милиции, российские военные могли употреблять алкоголь, в который добавили большие дозы снотворного. Когда они начали праздновать и употреблять алкоголь, то уснули, а после этого были убиты.

Сейчас оккупанты пытаются найти причастных к ликвидации военных.



Новости из российских телеграм-каналов об убийстве окупантов / Скриншот

В то же время в Мариуполь.Сопротивление намекнули на причастность к организации "новогодней вечеринки" для оккупантов.

Помните, мы говорили о поставке партии веселого алкоголя? Ну вот вам результат от россиян,

– говорится в сообщении.

Кроме того, сетью также распространяется еще одна история об отравлении оккупантов. Так, в телеграм-каналах утверждают, что в канун Нового года к российским военным подошли две девушки с "подарками". Они рассказали, что бабушка напекла пирожков и попросила передать их "освободителям". Вдобавок оккупантов также угостили пивом.

Российские военные не смогли устоять и приняли "гостинцы". Как следствие – от отравления мышьяком и ядом для крыс погибли 18 оккупантов, еще 14 – попали в больницу в тяжелом состоянии.



Сообщение об отравлении оккупантов в Мариуполе в канун Нового года / Скриншот

В Мариуполе все чаще фиксируют случаи отравления алкоголем

В Мариуполе все чаще фиксируют случаи, когда российские военные отравляются алкоголем. Андрющенко 29 декабря 2023 года сообщал, что вновь были зафиксированы такие случаи.

Оккупанты скрывали этот факт и не распространялись о том, сколько российских военных погибло. Однако прибегли к "решительным" действиям. Так, магазинам "запретили" продавать алкоголь оккупантам, однако местные "наливайки" продолжают работать на радость российским военным.