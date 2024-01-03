Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что с начала оккупации местные медицинские учреждения перестроились на лечение раненых захватчиков. Гражданским могут помочь только в случае, если ситуация действительно критическая.

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Оборудование просто вывезли

Как отметил Гайдай, с начала полномасштабного вторжения захватчики вывезли медицинское оборудование из меньших населенных пунктов региона в Луганск.

Там гордились, что открыли целый "городок". Так они сделали невозможным помощь для гражданских. Да и раненые оккупанты умирают по пути в больницу,

– сказал Гайдай.

Еще одна проблема для гражданских – российский паспорт. Без этой бумажки невозможно пройти процедуры типа диализа или получить инсулин. Часто даже не удается дозвониться в скорую помощь из-за постоянных проблем со связью.

Сделать это очень тяжело. А если еще человек живет вблизи линию фронта и пытается дозвониться до скорой… Ее вообще могут на подвал забрать. Потому что россияне опасаются, что кто-то передаст информацию украинским военным,

– отметил Гайдай.

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