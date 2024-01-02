С 24 февраля 2022 года навечно прекратили воевать 360 820 русских солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь установить их из-за интенсивных боевых действий трудно.

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Какие потери врага на войне в Украине

танков – 5990 (+7);

боевых бронированных машин – 11100 (+13);

артиллерийских систем – 8531 (+49);

РСЗО – 945 (+2);

средства ПВО – 626 (+1);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53);

крылатые ракеты – 1710 (+1);

корабли/катера – 23 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 365 (+35);

специальная техника – 1284 (+7).



Потери врага 2 января 2024 года

Последние потери России на войне в Украине