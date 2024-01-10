Про це 24 Каналу депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що у росіян й без цього складна ситуація з логістикою.
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Логістичні проблеми збільшуються
Кожен виведений з ладу міст додає додаткових проблем в логістиці. До того ж зараз погіршилися погодні умови. Окупантам навіть харчові продукти проблематично завозити, не говорячи вже про постачання техніки та війська.
Логістична проблема так і невирішена,
– зазначив Забаві.
На Маріупольському напрямку також буксу залізничне сполучення. До того ж з'явилися певні проблеми з логістичною артерією Ростовська область – Новоазовськ – Маріуполь – Бердянськ – Крим.
Будівництво залізничного мосту під Маріуполем у вересні 2023 року / Фото: Петро Андрющенко
Що відомо про рухи важкого озброєння окупантів
Маріуполь досі залишається військовим логістичним хабом росіян. Через тимчасово окуповане місто транзитом проходить військова техніка з Росії у напрямку Запорізької області. Відповідно у зворотному напрямку російські загарбники відправляють підбиту техніку на ремонт. Також фіксується курсування живої сили окупанта.
Однак через збільшення української "бавовни" противник намагається не скупчувати велику кількість техніки, боєкомплектів й живої сили в одному місці, тому постійно робить передислокацію,
– мовив депутат Маріупольської міської ради.
Росіян непокоїть те, що мешканці окупованих територій передаватимуть інформацію про розташування ворога, тому намагаються розмістити техніку та особовий склад у потаємних місцях, щоб уникнути розголосу інформації. Зараз окупанти надають пріоритет селам Маріупольського району в надії, що це допоможе мінімізувати втрати внаслідок "бавовни".
"Але ж ми бачимо, що навіть до кордонів країни терориста зі Східного напрямку, наприклад, селище Сєдове потрапляє "бавовна", то в зоні ураження абсолютно вся територія узбережжі Азовського моря", – додав Забавін.
Більше про ситуацію в Маріуполі
- У новорічну ніч у тимчасово окупованому Маріуполі було ліквідовано 17 російських військових, серед яких були й офіцери. Припускають, що під час святкування окупанти вживали алкоголь, який містив домішки снодійного та отрути.
- Російські загарбники у Маріуполі влаштували святкування Нового року на кістках вбитих українців. Зокрема, окупанти поставили ялинку перед руїнами Драмтеатру, де раніше був напис "ДІТИ".
- Водночас росіяни зібралися цинічно розповідати про "розквіт Маріуполя" у Європі. Алєксандр Малькевич, який був соратником Євгєнія Пригожина, планував 20 січня в Італії провести пропагандистську виставку.