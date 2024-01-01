Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, що одним із викликом у майбутньому може стати посилене використання Росією азовських портів для транспортування техніки.

Дивіться також Не змогли досягти мети, – Братчук сказав, навіщо Росія обстрілює портову інфраструктуру

Як побудована логістика окупантів

31 грудня через окуповане місто проїхало близько 10 вантажівок, найімовірніше – з боєкомплектом. Також українські спостерігачі помітили багато інженерної техніки, яка разом із колоною вантажівок рухалась в напрямку Бердянська. Найімовірніше, що ці засоби були спрямовані саме на Токмацький напрямок.

Зверніть увагу! 1 січня міський голова Мелітополя повідомив, що в Токмаку було чути гучні вибухи. Андрущенко не виключає, що це могла бути саме та колона ворога, яка перед тим проїжджала Маріуполь. Однак детальної інформації від офіційних осіб щодо вибухів у Токмаку наразі немає.

Крім того, днями до Маріупольського порту прибуло універсальне судно росіян, яке здатне піднімати великі вантажі.

"Крани цього судна здатні піднімати від 70 до 150 тон. Цілком можливо, що (разом із судном – 24 Канал) окупанти притягнули якусь техніку. Це може створити нові виклики у 2024 році", – припустив Андрющенко.

Імовірно, це пов’язано із тим, що росіяни досі не змогли подумувати залізницю, на яку покладали значні надії протягом останніх місяців. Відповідно, тепер агресор мусить використовувати для перевезення військової техніки море.

Яку зброю везуть окупанти через Маріуполь

Через місто Марії окупанти досить часто везуть важку броньовану техніку, зокрема й танки. До того ж ці танки не є безнадійно старими: здебільшого це Т-80 та Т-72, хоча також фіксували кілька сучасних танків агресора Т-90.

"Минулого року ми бачили, що росіяни тягнули (через Маріуполь – 24 Канал) багато "металобрухту". Ми думали, що таку техніку "закопуватимуть" на (дальніх – 24 Канал) лініях оборони, але потім побачили, що вона палає на фронті. Зараз техніка, що їде через Маріуполь, є більш сучасною, але її небагато порівняно із минулим роком", – розповів радник міського голови.

Крім того, у росіян є ще один маршрут постачання техніки. Вони женуть гусеничні бойові машини напряму через поля, з Новоазовського району на північ Донецької області. Саме в Новоазовському районі окупанти створили велику кількість ремонтних баз для своєї пошкодженої техніки.

Що ще відбувається на окупованих територіях