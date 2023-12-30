За даними ЦНС, керували створенням цієї бази федеральна служба безпеки Росії, а також Головне управління генштабу Росії, відоме як ГРУ. Водночас підтримували дії росіян місцеві гауляйтери.
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Росія створила базу даних нелояльних українців в окупації
У Центрі національного спротиву розповіли, що наразі в базі нелояльних українців є понад 100 тисяч жителів тимчасово окупованих територій. В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах.
Фактично, Росія перетворює захоплені землі у в'язницю просто неба, де бути українцем злочин. Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити нас на нашій рідній землі,
– зазначили у ЦНС.
Водночас представники організації наголосили, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани. Адже час окупації росіян мине й кожен житель ТОТ може пришвидшити цей момент.
Раніше ворог здійснив чергові рейди щодо паспортизації населення ТОТ
- У Центрі національного спротиву розповіли, що перед Новим Роком росіяни провели низку рейдів по селах тимчасово окупованого півдня. Там вони провели так звані "профілактичні бесіди" з тими, хто відмовляється отримувати російський паспорт.
- Представники ЦНС наголосили, що тих, хто відмовляється отримувати "червону макулатуру" обмежують в правах та залякують. Адже для окупантів вони "нелояльні мешканці".
- Зрештою у центрі заявили, що в регіоні більшість населення так і не отримала паспорт Росії, в результаті чого росіяни були вимушені дозволити голосування на так званих "виборах президента" без російського паспорта. Тому ЦНС закликав людей на ТОТ й надалі саботувати подібні ініціативи ворога й не йти на так звані "вибори".