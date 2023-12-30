За даними ЦНС, керували створенням цієї бази федеральна служба безпеки Росії, а також Головне управління генштабу Росії, відоме як ГРУ. Водночас підтримували дії росіян місцеві гауляйтери.

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Росія створила базу даних нелояльних українців в окупації

У Центрі національного спротиву розповіли, що наразі в базі нелояльних українців є понад 100 тисяч жителів тимчасово окупованих територій. В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах.

Фактично, Росія перетворює захоплені землі у в'язницю просто неба, де бути українцем злочин. Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити нас на нашій рідній землі,

– зазначили у ЦНС.

Водночас представники організації наголосили, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани. Адже час окупації росіян мине й кожен житель ТОТ може пришвидшити цей момент.

Зверніть увагу! У Центрі національного спротиву попросили українців на тимчасово окупованих територіях повідомляти про розташування баз та складів ворога у бот у телеграмі.

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