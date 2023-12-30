По данным ЦНС, руководили созданием этой базы федеральная служба безопасности России, а также Главное управление генштаба России, известное как ГРУ. В то же время поддерживали действия россиян местные гауляйтеры.

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Россия создала базу данных нелояльных украинцев в оккупации

В Центре национального сопротивления рассказали, что в настоящее время в базе нелояльных украинцев находится более 100 тысяч жителей временно оккупированных территорий. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.

Фактически, Россия превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление. Это сознательная политика Кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле,

– отметили в ЦНС.

В то же время представители организации подчеркнули, что врагу не удастся реализовать свои планы. Ведь время оккупации россиян истечет и каждый житель ВОТ может ускорить этот момент.

Обратите внимание! В Центре национального сопротивления попросили украинцев на временно оккупированных территориях сообщать о расположении баз и складов врага бот в телеграме.

Ранее враг совершил очередные рейды по паспортизации населения ВОТ