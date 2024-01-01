Найперше дії окупантів можна пояснити бажанням вчиняти терор. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що крім цього ворог також має інші цілі.

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Яка мета росіян

Ворог прагне зруйнувати навігаційний коридор, який забезпечують Військово-морські сили, Збройні Сили та інші відповідні структури. Це той експортний коридор, який працює виключно для України з певними безпековими гарантіями з боку нашої держави та наших союзників.

Важливо, що цей коридор працює без Росії – це те про що Україна говорила від самого початку, що терорист не має права навіть підходити до подібних угод. Звичайно, Кремль все це злить.

Росія не змогла досягнути на Чорному морі ще однієї мети – "вибити" Україну з продовольчого ринку, зокрема ринку зерна й повністю заволодіти "золотими акціями" на цьому всесвітньому продовольчому ринку. Україна цього не дала зробити,

– розповів Сергій Братчук.

Щобільше наша держава зробила те, у що не вірили навіть наші союзники – запрацював зерновий коридор, функціонують порти. Відтак є намагання росіян атакувати інфраструктуру, навіть бити по цивільних суднах.

Зверніть увагу! У листопаді 2023 року Росія вдарила ракетою у порт Одещини, де перебувало судно під прапором Ліберії. Поранень зазнали троє членів екіпажу – громадян Філіппін, лоцман корабля – загинув.

"Агонія і терор – це те, що проходить "червоною лінією" у всіх діях Росії. Мета країни-агресорки – "відрізати" Україну від Чорного моря і це завдання на порядку денному залишається одним із перших", – наголосив Братчук.

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