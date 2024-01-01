Прежде всего действия оккупантов можно объяснить желанием совершать террор. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что кроме этого враг также имеет другие цели.

Смотрите также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте

Какова цель россиян

Враг стремится разрушить навигационный коридор, который обеспечивают Военно-морские силы, Вооруженные Силы и другие соответствующие структуры. Это тот экспортный коридор, который работает исключительно для Украины с определенными гарантиями безопасности со стороны нашего государства и наших союзников.

Важно, что этот коридор работает без России – это то, о чем Украина говорила с самого начала, что террорист не имеет права даже подходить к подобным соглашениям. Конечно, Кремль все это злит.

Россия не смогла достичь на Черном море еще одной цели – "выбить" Украину с продовольственного рынка, в том числе рынка зерна и полностью завладеть "золотыми акциями" на этом всемирном продовольственном рынке. Украина этого не дала сделать,

– рассказал Сергей Братчук.

Более того, наше государство сделало то, во что не верили даже наши союзники – заработал зерновой коридор, функционируют порты. Следовательно, есть попытки россиян атаковать инфраструктуру, даже бить по гражданским судам.

Обратите внимание! В ноябре 2023 года Россия ударила ракетой в порт Одесщины, где находилось судно под флагом Либерии. Ранения получили три члена экипажа – граждан Филиппин, лоцман корабля – погиб.

"Агония и террор - это то, что проходит "красной линией" во всех действиях России. Цель страны-агрессора – "отрезать" Украину от Черного моря и эта задача в повестке дня остается одной из первых", – подчеркнул Братчук.

Россия терроризирует Одесскую область: актуальные новости