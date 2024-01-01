По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, наши силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов". К сожалению, в регионе есть попадания российских дронов-камикадзе.

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Какие последствия атаки по Одессе

Часть дронов около полуночи (против 1 января 2024 – 24 Канал) враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год,

– рассказал глава ОВА.

По его данным, в одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно укрощен. К счастью, люди там не пострадали. Несмотря на это, наши правоохранители фиксируют последствия очередного преступления оккупантов.

В Одессе есть жертвы и раненые

В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно,

– рассказал глава Одесской ОВА.

Он призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь во время воздушной тревоги, когда атакуют россияне.

Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину дронами