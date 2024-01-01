По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, наши силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов". К сожалению, в регионе есть попадания российских дронов-камикадзе.
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Какие последствия атаки по Одессе
Часть дронов около полуночи (против 1 января 2024 – 24 Канал) враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год,
– рассказал глава ОВА.
По его данным, в одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно укрощен. К счастью, люди там не пострадали. Несмотря на это, наши правоохранители фиксируют последствия очередного преступления оккупантов.
В Одессе есть жертвы и раненые
В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно,
– рассказал глава Одесской ОВА.
Он призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь во время воздушной тревоги, когда атакуют россияне.
Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину дронами
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия в ночь на 1 января выпустила по нашим регионам 90 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также 4 зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковщине, три противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.
- Наши военные сбили 87 беспилотников в небе над Украиной. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказывал, что в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов", этой ночью – 87.
- К сожалению, Россия убила ребенка в Херсонской области и ранила в Хмельницкой области. Известно, что у ребенка открытое повреждение грудного отдела позвоночника.