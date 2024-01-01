За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, наші сили ППО знищили 28 "Шахедів". На жаль, в регіоні є влучання російських дронів-камікадзе.

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Які наслідки атаки по Одесі

Частину дронів близько опівночі (проти 1 січня 2024 року – 24 Канал) ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік,

– розповів очільник ОВА.

За його даними, в одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. На щастя, люди там не постраждали. Попри це, наші правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину окупантів.

В Одесі є жертви та поранені

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно,

– розповів очільник Одеської ОВА.

Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя під час повітряної тривоги, коли атакують росіяни.

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