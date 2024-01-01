На жаль, поранень зазнали восьмеро людей, одна людина загинула. Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти почали атакувати місто о 23:30 31 грудня 2023 року, коли всі готувались зустріти Новий рік, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по Одесі

Характерні звуки безпілотників типу "Шахед" люди чули в житлових кварталах.

Портова інфраструктура знову опинилась під загрозою. Тому що ворог зосередив свої зусилля, заводячи дрони з моря на припортову інфраструктуру. На жаль, сталось влучання в один з таких об'єктів. Там спалахнула пожежа, але її вдалось швидко приборкати й люди не постраждали,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь":

Росія спрямувала у їхній зоні відповідальності орієнтовно 50 дронів;

майже 11 годин працювали системи ППО;

орієнтовно 30 дронів збили в Одеській області.

Що відомо про наслідки атаки на Одещині

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що є прямі та осколкові влучання у багатоквартирні будівлі, є пошкодження у приватному секторі. Пожежі, які виникали, скрізь швидко локалізували.

Оперативна ситуація наразі "4.5.0" (у військових означає, що все спокійно – 24 Канал), якщо можна говорити про "4.5.0", враховуючи й інтенсивність атаки, й те, що є постраждалі,

– розповів Братчук.

Він попередив, що атака із застосуванням дронів-камікадзе та влучанням тривала орієнтовно 3,5 години.

Росія атакувала Одещину