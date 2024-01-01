Близько до 2 ночі 1 січня глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки атаки "Шахедами" обласного центру. Він зазначив, що ворог забрав життя одного місцевого мешканця.

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Що відомо про наслідки атаки "Шахедами"

У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони,
– зазначив Кіпер.

Він додав, що, на жаль, є влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе. У різних районах міста спалахнули пожежі.

Також відомо про одного загиблого. Є поранені серед мешканців пошкоджених будинків. Їхня кількість уточнюється.

Як зазначив Олег Кіпер, на місці працюють всі відповідні служби.

Станом на 02:18 повітряна тривога зберігається на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Вінниччині та Черкащині. Також Повітряні сили попереджають, що існує загроза того, що "Шахеди" залетять на Київщину.

Що відомо про атаку Одещини

  • Так, о 23:41 місцеві ЗМІ почали писати про те, що Одещина під атакою "Шахедами", і що в регіоні працює ППО. Її чули як в обласному центрі, так і в області.

Жителі Одеського району, будь ласка, не виходьте з безпечних місць! Загроза лишається!
– закликав глава ОВА Олег Кіпер о 00:50.

  • О 01:04 та 01:08 кореспонденти Суспільного зазначили, що в Одесі пролунали вибухи. Правда, тоді не уточнялося, чи це робота ППО, чи приліт "Шахедів".
  • Пізніше місцеві ЗМІ почали писати, що, попередньо, є прильоти та пожежі, які спалахнули внаслідок цього. Ця інформація згодом підтвердилася главою ОВА.
  • Власне, самі одесити викладали відео та фото, на яких можна було побачити наслідки атаки по місту. Зокрема, мовиться про потужну пожежу, яка спалахнула в одній із багатоповерхівок.