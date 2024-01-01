Около 2 ночи 1 января глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях атаки "Шахедами" областного центра. Он отметил, что враг унес жизнь одного местного жителя.

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Что известно о последствиях атаки "Шахедами"

В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны,

– отметил Кипер.

Он добавил, что, к сожалению, есть попадание обломков сбитых российских дронов-камикадзе. В разных районах города вспыхнули пожары.

Также известно об одном погибшем. Есть раненые среди жителей поврежденных домов. Их количество уточняется.

Как отметил Олег Кипер, на месте работают все соответствующие службы.

Обратим внимание! По состоянию на 2:07 воздушная тревога в Одесской области сохраняется. Не покидайте укрытий и находитесь там, пока не будет сигнала об отбое.

По состоянию на 02:18 воздушная тревога сохраняется в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и Черкасской областях. Также Воздушные силы предупреждают, что существует угроза того, что "Шахеды" залетят в Киевскую область.

Около 02:50 Олег Кипер в эфире телемарфона отметил, что есть прямые и осколочные попадания в жилые дома на пяти локациях. Известно, что три человека ранены, их госпитализировали.

Также спасателям удалось локализовать пожары. На местах предоставляется оперативная помощь. Работают все подходящие службы.

Что известно об атаке Одесщины

Так, в 23:41 местные СМИ начали писать о том, что Одесщина под атакой "Шахедами", и что в регионе работает ПВО. Ее слышали как в областном центре, так и области.

Жители Одесского района, пожалуйста, не выходите из безопасных мест! Угроза остается!

– призвал глава ОВА Олег Кипер в 00:50.