Николаевщина на протяжении вечера 31 декабря отражалась от российских дронов-камикадзе. А уже после полуночи 1 января 2024 глава Николаевской ОВА сообщил о прилетах. Он был максимально лаконичен в своем извещении.

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У нас есть прилеты… работаем,

​​​​​ – отметил Виталий Ким.

Николаевщина под угрозой атаки

В 23:12 Воздушные силы обратились к украинцам. Известно, что с Черного моря "Шахеды" летят в направлении Одесщины. Через несколько минут добавили, что движутся ударные БПЛА в Одессу, а через несколько – что на Николаев.

Уже в 23:47 добавили, что атака "Шахедов" с юга продолжается. Следовательно, призывали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

В 23:49 также обращались к жителям Одессы, Николаева, Запорожья и Кривого Рога. Их просили не выходить из укрытий, ведь угроза ударных БПЛА никуда не исчезла.

"Шахеды" по состоянию на 00.27 1 января все еще фиксируют в воздушном пространстве. Так, несколько групп – с востока и запада курсируют на Днепр. А еще несколько групп из Николаевской области летят в направлении Одессы.