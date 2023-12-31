Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 18:17. А уже почти через два часа стало известно, что в регионе работает ПВО. Призываем не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до отбоя.

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Враг атакует "Шахедами" Киевщину

Это важно! Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграм-канале.

А в 20:06 Воздушные силы предупредили жителей всех областей без исключения. Россияне подняли в небо ракетоноситель "Кинжалов" МиГ-31К с аэродрома Моздок. Поэтому существует угроза атаки аэробаллистической ракетой. Обратим внимание, что днем ​​враг уже запустил несколько "Кинжалов". И ничто не мешает ему сделать это снова.

В 20:01 Воздушные силы актуализировали информацию. "Шахеды" фиксируют на севере Киевской области. И летят барражирующие боеприпасы на Запад. Также курсируют на Запад "Шахеды", которые находятся в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

​​​​ – призывают в Киевской ОВА в 19:50.

В 19:31 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" на Черниговщине. И что они летят по направлению к Киеву. Также зафиксировали ударные дроны в Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях. Они двигаются курсом на Запад.

Обратим внимание, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 19:29. Жителей столицы призвали не покидать укрытий, ведь существует угроза атаки "Шахедами". Мы также напоминаем, что враг чрезвычайно коварен. И что атаковать может в любой момент.

В ночь на 31 декабря сбили 21 "Шахед"

В ночь на 31 декабря российские военные также атаковали дронами-камикадзе. Тогда с мыса Чауда, из Приморско-Ахтарска и Курской области запустили 49 ударных БПЛА.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье,

– отметили в Воздушных силах.

Известно, что в разных регионах Украины подразделения мобильных огневых групп Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили 21 "Шахед".