К сожалению, ранения получили восемь человек, один человек погиб. Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты начали атаковать город в 23:30 31 декабря 2023 года, когда все готовились встретить Новый год, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке по Одессе
Характерные звуки беспилотников типа "Шахед" люди слышали в жилых кварталах.
Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой. Потому что враг сосредоточил свои усилия, заводя дроны с моря на припортовую инфраструктуру. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов. Там вспыхнул пожар, но его удалось быстро обуздать и люди не пострадали,
– рассказала Наталья Гуменюк.
По словам пресс-секретаря ОК "Юг":
- Россия направила в их зоне ответственности ориентировочно 50 дронов;
- почти 11 часов работали системы ПВО;
- ориентировочно 30 дронов сбили в Одесской области.
Что известно о последствиях атаки в Одесской области
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что есть прямые и осколочные попадания в многоквартирные здания, есть повреждения в частном секторе. Возникавшие пожары везде быстро локализовали.
Оперативная ситуация сейчас "4.5.0" (у военных означает, что все спокойно – 24 Канал), если можно говорить о "4.5.0", учитывая и интенсивность атаки, и то, что есть пострадавшие,
– рассказал Братчук.
Он предупредил, что атака с применением дронов-камикадзе и попаданием длилась ориентировочно 3,5 часа.
Россия атаковала Одесщину
- Россия в новогоднюю ночь атаковала Одесскую область. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что есть попадание обломков дронов по городу.
- По словам чиновника, из 8 раненых трех человек госпитализировали. На местах работали соответствующие службы.