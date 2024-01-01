К сожалению, ранения получили восемь человек, один человек погиб. Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты начали атаковать город в 23:30 31 декабря 2023 года, когда все готовились встретить Новый год, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке по Одессе

Характерные звуки беспилотников типа "Шахед" люди слышали в жилых кварталах.

Портовая инфраструктура снова оказалась под угрозой. Потому что враг сосредоточил свои усилия, заводя дроны с моря на припортовую инфраструктуру. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов. Там вспыхнул пожар, но его удалось быстро обуздать и люди не пострадали,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг":

Россия направила в их зоне ответственности ориентировочно 50 дронов;

почти 11 часов работали системы ПВО;

ориентировочно 30 дронов сбили в Одесской области.

Что известно о последствиях атаки в Одесской области

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что есть прямые и осколочные попадания в многоквартирные здания, есть повреждения в частном секторе. Возникавшие пожары везде быстро локализовали.

Оперативная ситуация сейчас "4.5.0" (у военных означает, что все спокойно – 24 Канал), если можно говорить о "4.5.0", учитывая и интенсивность атаки, и то, что есть пострадавшие,

– рассказал Братчук.

Он предупредил, что атака с применением дронов-камикадзе и попаданием длилась ориентировочно 3,5 часа.

Россия атаковала Одесщину